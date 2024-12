Elección de jueces es la “crónica de un fracaso anunciado": juzgadores

Juzgadores advierten un fracaso anunciado por la prisa para realizar la elección de jueces, magistrados y ministros el próximo año.

En su conferencia diaria, los juzgadores indicaron que ante la prisa de las autoridades para llevar a cabo las elecciones a jueces, magistrados y ministros del próximo año, el país está ante la crónica de un fracaso anunciado.

Jueces ven juego perverso

Además, ven un juego perverso para culpar al Instituto Nacional Electoral (INE) del fracaso en los comicios.

Sugirieron, además, que el INE debe acatar las suspensiones que existen para tener tiempo para organizar la votación, ante la prórroga que solicitó y le fue negada.

“Es la crónica, nosotros creemos de un fracaso anunciado; entonces cuando ello ocurra y no sea el éxito rotundo que han estado pregonando desde el poder político, pues creemos que lo más sensato como ocurre generalmente es buscar un responsable, a quién responsabilizar de que esto no ocurrió o no generó los resultados que esperábamos pues razonablemente va a ser al INE ”, señalaron los exponentes.

Comité evaluador tendrá que revisar cada hora 160 perfiles

Por otro lado, señalaron que el Comité Evaluador propuesto por el Poder Ejecutivo tendrá que calificar a 18 mil candidatos en 13 días, como parte del proceso para elegir a los candidatos para las elecciones de jueces, magistrados y ministros.

En los hechos, explicaron, tendrán que entrevistar y revisar el perfil de mil 384 personas cada día, es decir en 24 horas, los integrantes del Comité deberán de evaluar a un promedio de 160 personas por hora, señalaron los juzgadores en su conferencia matutina.

“Hagan las cuentas es imposible conocer por lo menos de manera mínima un perfil adecuado, en el Legislativo se quitaron de problemas y le van a creer a los vecinos, las cartas de recomendación de las y los vecinos van a ser suficientes” indicaron.