Congreso CDMX difunde convocatoria para elección de jueces y magistrados

La Comisión Especial para el Proceso de Selección de Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Ciudad de México en la Elección Extraordinaria del 2025 del Congreso capitalino aprobó la emisión de la convocatoria pública para integrar los listados de los candidatos que ocuparán los cargos de magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial; así como de las magistradas y magistrados, juezas y jueces del Poder Judicial local.

La convocatoria va dirigida para toda la ciudadanía, con el objetivo de fomentar la participación en las elecciones de 2025; y que los comités de evaluación tendrán la misión de vigilar que las personas aspirantes cumplan con los requisitos establecidos.

La convocatoria aprobada establece que la elección extraordinaria de integrantes

del Poder Judicial se efectuará el 1 de junio de 2025.

El presidente de esta comisión, Alberto Martínez Urincho de Morena, expresó que esta convocatoria va dirigida para toda la ciudadanía, con el objetivo de fomentar la participación en las elecciones de 2025; y que los comités de evaluación tendrán la misión de vigilar que las personas aspirantes cumplan con los requisitos establecidos.

¿Qué dice la convocatoria?

La convocatoria aprobada establece que la elección extraordinaria de integrantes del Poder Judicial se efectuará el 1 de junio de 2025, y se elegirán 3 cargos de mujeres magistradas y 2 cargos de hombres magistrados integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial; y para magistrados, magistradas, juezas y jueces del Tribunal Superior de Justicia local se elegirán 33 cargos de magistratura y 95 cargos de juzgados.

Además, se convoca a los poderes de la Ciudad de México a instalar sus respectivos Comités de Evaluación para seleccionar a las y los candidatos a los cargos de elección popular del Poder Judicial, a más tardar el 6 de enero del 2025.

Requisitos para los aspirantes

Entre los requisitos para ser jueza o juez del Poder Judicial local están:

Tener ciudadanía mexicana por nacimiento; contar con título de licenciatura en Derecho; promedio general de calificación de cuando menos 8 o su equivalente; y de 9 o equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula, en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado.

Además, gozar de buena reputación, no haber sido condenado por delito doloso con sanción privativa de la libertad y no haber sido condenado por el delito de violencia familiar; haber residido en el país durante el año anterior al día de la publicación de la convocatoria; y no estar inscrito en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias ni en el Registro de Personas Sancionadas en materia de violencia política en razón de género.

Para ser magistrada o magistrado del PJCDMX los requisitos son similares a los anteriores, además de contar con práctica profesional de al menos 5 años en la actividad jurídica; gozar de buena reputación; no haber sido condenado por delito que amerite pena de más de un año de prisión.

Pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena, no haber sido condenado por violencia familiar; haber residido en el país durante los dos años anteriores; y no haber ocupado el cargo de titular de alguna Secretaría o equivalente de la Administración Pública local, titular de la Fiscalía General de Justicia o integrante del Congreso local durante el año previo al día de la designación.

Para ser integrante del Tribunal de Disciplina Judicial de la Ciudad de México, además de los requisitos anteriores, deberán ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades.

¿Cómo serán las campañas electorales?

Las campañas electorales se realizarán conforme a las fechas y plazos que determine el Instituto Electoral de la Ciudad de México; la sumatoria de los cómputos de la elección la realizará el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México; la toma de protesta ante el Congreso local será el 1 de septiembre y la asignación de cargos a más tardar el 15 de septiembre de 2025.

Los poderes de la Ciudad de México instalarán sus respectivos Comités de Evaluación a más tardar el lunes 6 de enero de 2025 para integrar el listado de candidaturas del Poder Judicial.

El plazo para que las personas interesadas se inscriban en el proceso de selección de candidaturas será del 7 al 31 de enero de 2025, de manera virtual en la página www.eleccionpoderjudicial.cdmx.gob.mx o de manera presencial en la Oficina del Comité de Evaluación, ubicada en el Mezzanine de Plaza de la Constitución número 7, colonia Centro, en un horario de 9 a 15 y de 16 a 21 horas.

El Congreso capitalino recibirá las solicitudes de inscripción y las remitirá de manera física o digital a cada uno de los Comités de Evaluación; los Comités de Evaluación verificarán que las personas aspirantes que hayan concurrido a la convocatoria reúnan los requisitos de elegibilidad a través de la documentación que presenten.

Los comités establecerán los criterios para la evaluación de las personas aspirantes, calificarán la elegibilidad y la idoneidad de las personas aspirantes y publicarán el listado.

Para cada cargo del Tribunal de Disciplina Judicial se seleccionarán hasta 10 personas y para cada cargo de Magistratura o Juzgado seleccionarán hasta 6 personas. Los comités depurarán dicho listado mediante insaculación pública para ajustarlo al número de postulaciones para cada cargo atendiendo a su especialidad por materia y observando la paridad de género; publicarán los resultados en los estrados habilitados y los remitirán al poder que corresponda para su aprobación.

Los poderes de la Ciudad de México remitirán al Congreso capitalino su listado de personas candidatas a los cargos de elección popular del Poder Judicial local de conformidad con lo siguiente: Poder Ejecutivo, por conducto de la persona titular de la Jefatura de Gobierno; Poder Legislativo, por conducto de la Comisión Especial para el Proceso de Selección de Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Ciudad de México en la Elección Extraordinaria del Año 2025 del Congreso local; y Poder Judicial, por conducto del Consejo de la Judicatura.

El Congreso local remitirá al Instituto Electoral de la Ciudad de México el listado de Personas Candidatas a los cargos de elección popular del Poder Judicial local, conforme a lo establecido en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México.

Además, aprobaron los lineamientos de esta Comisión Especial para el Proceso de Selección de Jueces y Magistrados del PJCDMX en la Elección Extraordinaria del 2025. Esta comisión tiene el objetivo primordial de velar y garantizar el cumplimiento de los procedimientos y diferentes etapas que le corresponden cumplir al Congreso capitalino, en la elección del 2025.