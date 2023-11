¿Por qué Alejandro Armenta no pedirá licencia para su precampaña rumbo a Elecciones 2024 en Puebla?

Desde el pasado viernes 10 de noviembre de 2023, la dirigencia nacional de Morena reveló, como parte de su proceso interno, los nombres de los mejores posicionados para ser los candidatos a las 8 gubernaturas, además de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México que se disputarán en las Elecciones 2024; entre las gubernaturas en disputa se incluye la del estado de Puebla.

Alejandro Armenta, actual senador del partido oficialista y virtual candidato de Morena a la gubernatura de Puebla, reveló que no pediría licencia a su cargo durante la precampaña rumbo a las Elecciones 2024 en Puebla. Durante una entrevista con medios locales, el senador aclaró que esta decisión se debe a que los tiempos de su precampaña no se empatan con los tiempos legislativos.

Senador Alejandro Armenta había presentado su licencia para separarse del cargo, pero no la votaron

Cabe señalar que la precampaña se tiene programada desde el día 24 de diciembre de 2023 y hasta próximo tres de enero de 2024, mientras que el receso en el Senado de la República va desde el 15 de diciembre y hasta el 1 de febrero, por lo que participar como senador no afectaría su labor legislativa: “No hay actividad legislativa y lo único que yo puedo hacer conforme a la ley es actividad legislativa entonces voy a seguir como senador en funciones hasta que la ley me mandate separarme del cargo”. Armenta agregó que lo único que puede hacer “conforme a la ley” es efectuar sus actividades legislativas.

Cabe recordar que hace unas semanas, el senador Alejandro Armenta presentó su licencia para separarse del cargo, pero no la votaron debido a la iniciativa de eliminación de los fideicomisos del Poder Judicial, por lo que su grupo parlamentario le solicitó apoyo: ”No podía anteponer mi derecho a participar a un interés superior, por lo tanto, no le dieron turno, no lo sometieron a votación, pero eso ya no es tema mío. Yo cumplí con mi obligación de solicitar mi separación del cargo”.

El virtual candidato a la gubernatura de Puebla en Elecciones 2024, reiteró que también apoyó respecto del tema de la Ley de Ingresos y el Paquete Económico.

