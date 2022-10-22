Bolsonaro critica a Lula por no asistir al segundo debate

El titular y candidato presidencial de Brasil, Jair Bolsonaro, criticó al favorito Luiz Inacio Lula da Silva durante un mitin en la ciudad de Garulhos el sábado 22 de octubre. Esto sucedió luego de que Lula faltara al segundo debate presidencial, el pasado viernes 21 de octubre.

Bolsonaro protagonizó en solo el debate televisivo. Lula rechazó la invitación a participar en el segundo debate previo a la votación del 30 de octubre. El expresidente dijo que no pudo asistir al debate debido a un choque con su agenda de campaña.

Bolsonaro, de extrema derecha, también llamó a Lula "criminal", "ladrón" y "jefe de una organización criminal", mientras la multitud lo vitoreaba.

“Ayer, cuando llegué al debate, el ladrón (candidato presidencial Luiz Inacio Lula da Silva) se escapó, el criminal se escapó, el jefe de la organización criminal decidió no presentarse. Pero aparecí”, afirmó Bolsonaro.

“O ladrão fugiu”, diz Bolsonaro sobre ausência de Lula em debate. https://t.co/llDKkDQ6Bt pic.twitter.com/wZsyqOwsum — BLOGDOBG (@BlogdoBG) October 22, 2022

Durante el mitin, Bolsonaro también habló de su proyecto y cómo los resultados de las elecciones de Brasil 2022 forjarán los próximos años del país.

“Sabemos lo que hemos hecho todo este tiempo, a pesar de que nos enfrentábamos a una pandemia. En este momento y acercándose al final (de las elecciones), más que elegir un gobernador para Sao Paulo y un presidente para Brasil el próximo domingo (30 de octubre), elegirá una forma de vida para el futuro. Desde hace dos años vengo hablando de Dios, de la patria, de la familia y de la libertad. Hoy, la población también se ha dado cuenta de la importancia de la libertad de la que hablé”, afirmó Bolsonaro.

“El 30 de octubre con nuestra reelección se calmará el tema de la libertad en nuestro país. Habrá más independencia entre los poderes (gubernamentales). No queremos roces, pero no podemos permitir que nuestra libertad siga siendo azotada”.

Una encuesta de Datafolha publicada el miércoles (19 de octubre) mostró que la carrera en la segunda vuelta de las elecciones de Brasil 2022 se ha reducido a una brecha de 4 puntos porcentuales entre el líder izquierdista Lula y el actual Bolsonaro, y ahora están empatados estadísticamente.

Datafolha dijo que Lula ahora tiene el 49% del apoyo de los votantes frente al 45% de Bolsonaro a menos de dos semanas de la segunda vuelta el 30 de octubre, en comparación con el 49% y el 44% respectivamente en la encuesta anterior.