¿Qué hicieron las candidatas a la gubernatura en Edomex este jueves 25 de mayo?

Las elecciones Edomex 2023 se encuentran próximas a ocurrir, así como las de Coahuila, ante esto, es importante conocer qué actividades realizaron las candidatas Alejandra del Moral y Delfina Gómez este jueves 25 de mayo de 2023.

Alejandra del Moral recuerda que faltan 10 días para las elecciones Edomex 2023

A 10 días del día de jornada electoral, el domingo 4 de junio, la candidata Alejandra del Moral pide a las personas que consideren sus propuestas, como es el caso del Seguro Popular Mexiquense. Aunado a ellos, afirmó que su gobierno generará mejores apoyos, más empleos y mayor seguridad para todas las familias.

Alejandra del Moral comentó que ha recorrido cada rincón del Estado de México desde que tenía 23 años y compartió su agenda; desde las 10 horas llegó a Luvianos, posteriormente visitó Zacazonapan, Otzoloapan, Santo Tomás y Amanalco.

He recorrido cada rincón del Estado de México desde que tenia 23 años. Lo conozco como la palma de mi mano, conozco a su gente, sus tradiciones, los retos y la realidad de cada uno de sus municipios. Lo reitero, en mi tendrán una gobernadora de territorio, no de escritorio.… pic.twitter.com/JBTiPrk8kV — Alejandra Del Moral (@AlejandraDMV) May 25, 2023

Delfina Gómez visita Ixtapan del Oro

La candidata morenista, Delfina Gómez, comenzó su día visitando Ixtapan del Oro, el municipio número 106 visitado en su campaña. Asimismo, compartió algunas de sus propuestas, como es el caso del apoyo para las mujeres mexiquenses para que tengan mejor calidad de vida.

#EnVivo Iniciamos este jueves en #IxtapanDelOro para compartir nuestras propuestas del cambio verdadero en #Edomex. ¡Juntos vamos a lograr el amanecer mexiquense!#DelfinaGobernadora #VotaPorElCambio



Entra aquí https://t.co/WfRyrlsnum — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) May 25, 2023

¿Cuándo son las elecciones en el Estado de México 2023?

Las elecciones 2023, en Edomex y Coahuila, donde además de la gubernatura se elegirán 25 diputaciones locales, se llevarán a cabo el próximo domingo 4 de junio. El periodo de campaña en ambas entidades finalizarán el miércoles 31 de mayo y dará pie a la veda electoral que durará hasta el cierre de casillas.

¿Quién es Delfina Gómez, candidata de Morena al gobierno del Edomex 2023?

La candidata de 60 años, Delfina Gómez, forma parte de la candidatura común Juntos Hacemos Historia en el Estado de México, conformada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido de Trabajo (PT).

¿Quién es Alejandra del Moral, candidata de PRI, PAN y PRD en Estado de México?

Por otro lado, la candidata a la gubernatura del Edomex, Alejandra del Moral, de 39 años, forma parte de la coalición Va por el Estado de México, conformada por el PRI, PAN, PRD y Partido Nueva Alianza.