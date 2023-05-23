¿Cuándo termina el periodo de campaña en elecciones Edomex 2023?

Las elecciones 2023 en el Estado de México (Edomex), además de las que se realizarán en Coahuila, se encuentran a la vuelta de la esquina, pues se realizarán el próximo 4 de junio. Ante esto, es importante conocer cuándo terminan las campañas electorales de los candidatos a las gubernaturas de ambas entidades.

El periodo de campaña para los comicios en Edomex comenzó desde el pasado lunes 3 de abril, cuando Alejandra del Moral y Delfina Gómez, candidatas a la gubernatura, inauguraron sus giras por los diferentes municipios del estado.

¿Cuándo terminan las campañas electorales 2023 en Edomex?

A tan solo 12 días de la jornada electoral, el próximo 4 de junio, las candidatas se encuentran cerrando sus campañas, pues el fin del periodo está cerca. El cierre de las campañas electorales en este 2023 será el próximo miércoles 31 de mayo, una fecha clave también para Coahuila.

Las elecciones 2023 se llevarán a cabo el domingo 4 de junio|Archivo INE

¿Qué pasa cuando acaban las campañas para las elecciones 2023?

El cierre del periodo de campaña para las elecciones 2023 en el Estado de México y Coahuila terminará en punto de las 24:00 horas del miércoles 31 de mayo. A partir de esta fecha todas las candidaturas que participan en la contienda, tanto federal como local, ya no podrán hacer promoción personal ni de sus plataformas electorales, con lo que se da paso a la etapa de reflexión del voto, llamada veda electoral.

Semanas antes del cierre de campaña todos los candidatos participaron en dos debates, como parte del proceso electoral en Coahuila y Estado de México, donde los aspirantes a la gubernatura pudieron dar a conocer algunas de sus propuestas más populares.

Por el gobierno del Estado de México se encuentran en la batalla Delfina Gómez, por Morena, y Alejandra del Moral, por la coalición PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza.

Por la gubernatura de Coahuila compiten Armando Guadiana, por Morena; Manolo Jiménez Salinas por la alianza PRI, PAN y PRD; Ricardo Mejía Berdeja por el Partido del Trabajo (PT); y Lenin Pérez por el Partido Verde y Unidad Democrática de Coahuila.

Las elecciones 2023 en Edomex son consideradas históricas por diversos factores, pues de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), será la jornada electoral más grande de la entidad. Además, será la primera ocasión en la que una mujer gobernará la entidad y en dado caso de que Delfina Gómez resulte vencedora, sería el fin del PRI en la entidad, que ha gobernado el territorio durante más de 90 años.

