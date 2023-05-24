¿Cuál es la diferencia entre una coalición y una candidatura común?

En el marco de las elecciones Edomex 2023 es importante conocer cómo funciona una coalición política y por qué decidieron ir así frente a las gubernaturas del Estado de México y Coahuila. Incluso es valioso saber cuál es la diferencia contra una candidatura común.

¿Qué es una coalición política?

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), en el artículo 85 de la Ley General de Partidos Políticos, las coaliciones son acuerdos entre dos o más partidos políticos para postular a las mismas personas a cargos de elección popular como diputaciones, senadurías, gubernaturas o a la Presidencia de la República.

¿Qué es una candidatura común?

Por otro lado, la candidatura común, también es una forma de alianza política; sin embargo, únicamente se pacta la postulación del mismo candidato, pero cada partido político mantiene su individualidad, razón por la cual se dividen los votos y aparece una sola vez en la boleta electoral.

¿Qué tipos de coaliciones existen?

Actualmente, en México existen tres tipos de coaliciones:



Coalición total: es cuando los partidos políticos se unen y postulan a un candidato en común en cada uno de los 300 distritos electorales del país.

Coalición parcial: cuando los partidos políticos postulan candidatos de coalición en un máximo de 200 distritos.

Coalición flexible: los partidos políticos postulan al menos al 25 % de sus candidaturas de mayoría relativa, así como la candidatura a la presidencia.

Cabe destacar que la manera de suma de votos para los candidatos de coalición es de una manera específica, pues en la boleta electoral aparecerán, de manera individual y de coalición, el emblema de los partidos. Los votos se sumarán para el candidato de la coalición y contarán para cada uno de los partidos políticos para todos los efectos establecidos.; sin embargo, contarán como un solo voto, como es el caso de la candidata en las Elecciones Edomex 2023, Alejandra del Moral.

Los votos para los partidos políticos se suman también de una manera puntual, pues aquellos que hayan sido emitidos a favor de la coalición, se reparten equitativamente entre los partidos que la integran; sin embargo, de existir fracción, los votos correspondientes se asignarán a los partidos de más alta votación.

Delfina Gómez, de 60 años, es la candidata de Morena al Edomex|Facebook/Delfina Gómez

¿Qué coaliciones hay actualmente en México?

Hasta el momento, la coalición más sonada es la de Alejandra del Moral, conformada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), en coalición con el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Nueva Alianza, dando como resultado la alianza Va Por el Estado de México.

Por otro lado, Delfina Gómez forma parte de Juntos Hacemos Historia en el Estado de México y también Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido de Trabajo (PT), cabe destacar que esta se trata de una candidatura común, razón por la cual aparece solo una vez en la boleta electoral.

En las elecciones Coahuila 2023, se registraron dos coaliciones: la de los partidos políticos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), denominada Alianza Ciudadana por la Seguridad, representada por el candidato Manolo Jiménez.

También la coalición Rescatemos Coahuila de los partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y Unidad Democrática de Coahuila (UDC), siendo el candidato Lenin Pérez Rivera.