Elecciones en Grecia eligirán nuevo Parlamento

Las urnas se abrieron para las elecciones en Grecia el domingo 21 de mayo. En ellas se elegirán los 300 escaños del Parlamento, el cuál votará para elegir un Primer Ministro. La votación comenzó a las 7 a. m. hora local (12 a. m. ET) y continuará hasta las 7 p. m. hora local (12 p. m. ET).

El primer ministro Kyriakos Mitsotakis, del partido de centro derecha Nueva Democracia, se postula para la reelección. El partido de Mitsotakis obtuvo una victoria aplastante en 2019 después de comprometerse a reavivar la economía después de una desastrosa crisis financiera de una década que vio el PIB de Grecia reducido en una cuarta parte y las pensiones y salarios de las personas severamente recortados.

La candidatura de Nueva Democracia para un segundo mandato se ha centrado en el crecimiento económico. El partido actualmente tiene una mayoría de 158 escaños de los 300 escaños en el Parlamento.

Los principales rivales de Mitsotakis en estas elecciones en Grecia son su predecesor Alexis Tsipras del partido izquierdista Syriza y el partido de centroizquierda PASOK/KINAL, o Movimiento por el Cambio, de Nikos Androulakis.

The polling stations are officially closed!



Vote counting for new Prime Minister and parliament members starts across #Greece.



Read all the information about the Greek Parliamentary Elections 2023: https://t.co/7SpQdeDcHK pic.twitter.com/yTWAkp8h2t — Balkan Insight (@BalkanInsight) May 21, 2023

¿Segunda vuelta electoral en Grecia?

Hay alrededor de 9,8 millones de votantes registrados en toda Grecia, de los cuales alrededor de 438,000 son jóvenes de entre 17 y 21 años que votan por primera vez, según la emisora nacional griega ERT.

Un cambio en la ley electoral ha debilitado las perspectivas de una mayoría absoluta. Las elecciones en Grecia se llevan a cabo bajo un sistema de representación proporcional y requeriría un umbral de alrededor del 45% para un gobierno de partido único.

Nueva Democracia lidera en todas las encuestas, pero es poco probable que obtenga suficientes votos para ganar una mayoría absoluta.

Los partidos deben obtener al menos el 3% de los votos para ingresar al Parlamento por un período de cuatro años. Si no hay un ganador claro, la presidenta Katerina Sakellaropoulou dará a los líderes de los tres partidos que obtengan la mayor cantidad de votos hasta tres días cada uno para formar un gobierno de coalición.

Si los partidos no logran formar un gobierno de coalición, se realizará otra ronda de elecciones en Grecia, probablemente a principios de julio. Esta elección sería semi-proporcional, lo que permitiría a los partidos obtener bonificaciones de escaños en función del porcentaje de votos que puedan obtener.

