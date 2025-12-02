Elecciones en Honduras: Empate técnico genera tensión y alerta de fraude

El conteo de votos durante elecciones en Honduras muestra una carrera extremadamente cerrada que el Consejo Nacional Electoral (CNE) califica como un "empate técnico". Hasta el último reporte, solo 515 votos separan a los dos punteros: Tito Asfura, el candidato de la derecha, y Salvador Nasralla, el expresentador de televisión que representa al partido centrista.

La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, pidió "paciencia y prudencia" mientras continúa el recuento oficial. La candidata del partido de gobierno, Rixi Moncada, ocupa un distante tercer lugar. La falta de actualizaciones en el conteo desencadena confusión y aumenta las tensiones entre los votantes.

🗳️ Elecciones en Honduras: el conservador Asfura encabeza el conteo de votos



🗣️: @mendoza_abram22



No te pierdas a @LeonardoCurzio en #AsíAmanece ⛅ | https://t.co/MSrQwrvwa6 pic.twitter.com/lcFQE80ITP — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 1, 2025

Donald Trump alerta sobre la posibilidad de fraude

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviene en el proceso electoral hondureño al alertar sobre la posibilidad de fraude. Trump, quien apoya abiertamente a Tito Asfura, afirma que la comisión electoral frenó el conteo de votos abruptamente y está intentando "cambiar los resultados" para robar la victoria a su candidato.

El mandatario estadounidense añadió que amenaza con "cortar la ayuda" a Honduras si Asfura no resulta electo. Anteriormente, Trump indicó que no trabajaría ni con el oficialismo (Rixi Moncada) ni con el centrista Salvador Nasralla.

🇭🇳 Así avanzan las elecciones presidenciales en #Honduras



Con el 34.25% de las actas escrutadas (6,559), el conteo parcial coloca a Nasry Asfura al frente con 40.6%, seguido de Salvador Nasralla con 38.8% y la izquierdista Rixi Moncada con 19.6%.



👉 Faltan más de 12 mil actas… pic.twitter.com/98FQlpVsrz — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 1, 2025

Denuncian interferencia internacional en elecciones de Honduras

La fuerte posición de Donald Trump provoca críticas de injerencia electoral. El ministro de Infraestructura y Transporte de Honduras, Octavio Pineda, denuncia que las publicaciones de Trump en redes sociales constituyen una "total interferencia electoral". Pineda afirma que, si bien escuchan las palabras del presidente de Estados Unidos, no comparten sus opiniones.

La tensión aumenta también debido al colapso del sitio web del consejo electoral, lo que añade combustible a los temores del público sobre posibles problemas en la transparencia del proceso.

🇺🇸🇭🇳 | URGENTE: Donald Trump dice que parece que Honduras está tratando de cambiar los resultados de sus elecciones presidenciales:



"Parece que Honduras intenta alterar los resultados de sus elecciones presidenciales. ¡Si lo hacen, se armará un escándalo!".



"El pueblo… pic.twitter.com/Aaja2Kwljk — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 2, 2025

Honduras evita la incertidumbre y la violencia

La cercana votación despierta temores de un período prolongado de incertidumbre y posibles desafíos legales, algo que el país busca evitar. Muchos hondureños recuerdan la violencia callejera que sufrieron en 2017 tras el disputado triunfo de Juan Orlando Hernández, un resultado que fue cuestionado por observadores internacionales y la OEA.

En este contexto, algunos dueños de comercios cierran sus negocios, y empleados deciden quedarse en casa hasta que se aclare el resultado, esperando que la calma prevalezca y se evite una repetición de aquellos días de violencia.