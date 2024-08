Trump asegura que acordó tres debates con Kamala Harris

Previo a las elecciones en Estados Unidos 2024, Donald Trump, candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, aseguró que acordó la realización de tres debates con Kamala Harris, quien aspira a ser la abanderada por el Partido Demócrata para la Casa Blanca.

La realización de estos encuentros sería durante el mes de septiembre. Aunque dio varias fechas, la fecha confirmada por la demócrata es para el 10 de septiembre, el cual será organizado por la cadena televisiva ABC.

“Acordamos con Fox una fecha para el 4 de septiembre, acordamos con NBC... el 10 de septiembre, y acordamos con ABC el 25 de septiembre”, mencionó Trump durante una conferencia se prensa en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Añadió que espera que Harris esté de acuerdo.

¿Cuántos debates habrá antes de las elecciones en Estados Unidos 2024?

Un asesor de la campaña de Trump aclaró más tarde los comentarios del magnate diciendo que las fechas de debate acordadas son el 4 de septiembre en FOX, el 10 de septiembre en ABC y el 25 de septiembre en NBC.

Un vocero del canal ABC News informó que Kamala Harris confirmó su presencia para el debate del 10 de septiembre de 2024 con Donald Trump.

Trump asegura que Kamala Harris no puede asistir a un debate

Sin embargo, Donald Trump criticó que la actual vicepresidenta de Estados Unidos no pueda atender a un debate, ya que, aseguró, no es lo suficientemente competente para ello.

“No sé si van a aceptar, ella no ha concedido una entrevista. No puede hacerlo. Es apenas competente y no puede hacerlo. Pero espero con interés los debates porque creo que tenemos que dejar las cosas claras. ¿Por qué se permitió que millones de personas entraran en nuestro país desde prisiones, cárceles, instituciones psiquiátricas, manicomios, incluso psiquiátricos... y eso es una institución psiquiátrica con esteroides. Eso es lo que es”, afirmó.

Sondeos ponen en jaque campaña de Trump

La conferencia realizada este jueves 8 de agosto fue la primera aparición pública de Trump desde que Harris eligió el martes al gobernador de Minnesota, Tim Walz, como su compañero de fórmula.

Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, y Walz encabezaron mítines en los estados disputados de Michigan y Wisconsin el miércoles, atrayendo a decenas de miles de asistentes en una nueva señal de cómo su entrada tardía en la carrera ha congregado a los demócratas.

Su rápido ascenso, tras la decisión del presidente Joe Biden el mes pasado de abandonar su tambaleante campaña, ha obligado al equipo de Trump a recalibrar su estrategia y sus mensajes.

Los sondeos de opinión muestran que Harris ha borrado la ventaja que Trump había conseguido sobre Biden, y los demócratas han recaudado cientos de millones de dólares de votantes y grandes donantes en cuestión de semanas.

Con información de Reuters.