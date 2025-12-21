VIDEO |Elefantes matan a 5 personas y desatan el terror en la India

Un momento terrorífico fue grabado el pasado martes, cuando una manada de elefantes irrumpió en la zona de Ghatto OP, en Ramgarh, India. En un encuentro devastador, los animales pisotearon hasta la muerte a cuatro personas: Amit Rajwar, Amul Mahto, Parvati Devi y Savitri Devi.

Este incidente no fue un hecho aislado, pues este viernes se registró una quinta víctima, Loknath Munda, de 35 años. La presencia de un grupo de 42 elefantes, divididos en pequeñas células, ha sembrado el pánico, ya que los animales están fuera de control, destruyendo cultivos y atacando a cualquiera que se cruce en su camino en busca de alimento.

🇮🇳🐘| Un hombre en la localidad india de Ramgarh fue atacado a muerte por un elefante al que se había acercado con la intención de tomarse una selfie. pic.twitter.com/DqlySADemn — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 21, 2025

Autoridades en India inventan aplicación para evitar ataques

Para intentar frenar las muertes, el gobierno ha pedido a los habitantes descargar la aplicación "Hamar Haathi" . Esta app rastrea la ubicación de los elefantes en un radio de 10 kilómetros y envía alertas a los teléfonos de los aldeanos.

La orden de las autoridades es clara: si recibes un aviso de que hay elefantes cerca, muévete a un lugar seguro de inmediato. Además, se ha prohibido estrictamente intentar tomarles fotos, grabar videos o arrojarles piedras, ya que estas acciones irritan a los animales y provocan sus reacciones más violentas.

Un saldo mortal en la India: mil 270 víctimaspor ataques de elefantes

El problema en Jharkhand es una herida que no cierra. En los últimos 18 años, más de mil 270 personas han muerto en ataques de elefantes . Solo entre 2019 y 2024, la cifra de fallecidos fue de 474, siendo el año 2021 el más sangriento con 133 decesos.

Pero la tragedia también afecta a los animales: en este mismo periodo, más de 150 elefantes han muerto por electrocuciones, choques con trenes o explosiones accidentales. Es un conflicto donde el espacio para ambos se reduce cada vez más.

Por qué los elefantes atacan las aldeas

Expertos aseguran que la causa principal es la invasión de bosques. Al haber pueblos justo en el límite de la selva, los elefantes se quedan sin comida y salen a las aldeas a buscar sustento. Los ataques suelen ocurrir cuando la gente intenta ahuyentarlos de forma agresiva.

"El elefante solo mata cuando se siente provocado o amenazado", explican los biólogos. El problema se agrava en zonas donde los animales aparecen por primera vez, ya que los habitantes no saben cómo reaccionar y terminan irritando a la manada por falta de conocimiento.