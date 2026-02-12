¡Paso libre! Eliminan cobro en esta caseta de carretera que va para el aeropuerto de Monterrey

Si usas la carretera aeropuerto en Monterrey, hay una noticia que te puede ahorrar tiempo y dinero: la caseta dejó de cobrar de forma temporal. Desde este jueves, el paso por esa vía hacia el Aeropuerto es libre mientras avanzan las obras de la Línea 6 del Metro.

La decisión fue confirmada por el Gobierno de Nuevo León para aliviar el tráfico en Miguel Alemán y facilitar la movilidad en Monterrey.

La eliminación del cobro en la caseta de la carretera aeropuerto busca que más automovilistas utilicen esta ruta y reduzcan tiempos de traslado durante esta etapa clave del proyecto.

¿Cuál es la caseta que eliminó el cobro en Monterrey?

La eliminación del cobro aplica en la caseta que conecta con la autopista hacia el Aeropuerto de Monterrey, una ruta clave para quienes trabajan en la zona industrial o necesitan trasladarse al aeropuerto internacional.

"Estamos invitando a todo Nuevo León, en especial a quienes usan Morones, Constitución y Miguel Alemán a que utilicen la autopista al aeropuerto, a partir de ya vamos a abrir las casetas de manera gratuita hasta terminar el magno proyecto en Apodaca que es la línea 6 del metro", explicó el gobernador de Nuevo León, Samuel García.

Autoridades estatales explicaron que la medida será temporal y permanecerá activa mientras concluyen los trabajos principales de la Línea 6 del Metro. Con la apertura de la caseta sin cobro, la carretera aeropuerto se convierte en una alternativa directa para evitar los puntos de mayor congestión.

Costo de la caseta Guadalupe en Nuevo León

Aunque el cobro fue eliminado en la caseta de la carretera aeropuerto en Monterrey, otras plazas como la caseta Guadalupe mantienen tarifa vigente.

Actualmente, el paso por la Caseta Guadalupe en la autopista al Aeropuerto de Monterrey cuesta entre $87 y $88 pesos para automóvil, $45 a $46 para motocicletas y $166 a $169 pesos para autobuses y camiones.

Si planeas utilizar esta vía de manera frecuente, conviene considerar el gasto actualizado, ya que los incrementos aplican desde este mes y pueden impactar recorridos diarios en la zona metropolitana de Monterrey.

¿Cuánto durarán las obras de la Línea 6 del Metro?

De acuerdo con el gobierno estatal, los trabajos entran en su etapa final rumbo al evento de la Copa del Mundo 2026 a realizarse en México, Estados Unidos y Canadá. En las próximas semanas se prevén avances visibles en viaductos, estaciones e instalaciones eléctricas.

Mientras tanto, la apertura de la caseta sin cobro en la carretera aeropuerto busca reducir carga vehicular y facilitar la movilidad en Monterrey durante esta fase intensiva de obras.

"Entonces rumbo al Mundial ya estamos en la etapa final. Estamos a 4 meses del Mundial, 120 días y es cuando más trabajo se va a ver en el metro porque ya empieza la terminación del viaducto, la creación de las estaciones.

"Por eso dijimos es el timing idóneo, abrir casetas para que esos 30 mil autos que usan la Miguel Alemán ya se vengan por esta vía gratis, para que entonces el gobierno haga de manera acelerada y turbo el cierre del metro", sentenció el gobernador.