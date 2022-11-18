Elizabeth Holmes es condenada a 11 años de cárcel por fraude

La empresaria Elizabeth Holmes fue condenada a 11 años y tres meses de cárcel por defraudar a los inversores de su ahora desaparecida empresa, Theranos, dedicada al análisis de sangre.

Después de tres meses de juicio, Edward Dávila, un juez de California, Estados Unidos, sentenció a Elizabeth Holmes por tres cargos de fraude contra sus inversionistas y un cargo de conspiración.

Los abogados de Holmes indicaron que apelarán la sentencia y pedirán que la empresaria pueda llevar el proceso de apelación en libertad.

El fiscal federal adjunto Jeff Schenk le dijo al juez antes de dictar sentencia que una sentencia de 15 años sería "declarar que el fin no justifica los medios"

Pero el abogado de Holmes, Kevin Downey, pidió indulgencia para Holmes en la audiencia y dijo que, a diferencia de alguien que cometió un "gran crimen", ella no estaba motivada por la codicia.

|Reuters

Durante la audiencia, Elizabeth Holmes lloró, aseguró que estaba arrepentida y que habría hecho las cosas diferentes si hubiera tenido la oportunidad: “Siento una profunda vergüenza por lo que pasó la gente porque les falle”,dijo.

"Este es un caso de fraude en el que se llevó a cabo una empresa emocionante con grandes expectativas que solo se vio frustrada por falsedades, tergiversaciones, simple arrogancia y mentiras",agregó.

¿Qué hizo Elizabeth Holmes?

Elizabeth Holmes fundó la empresa Theranos Inc,que en algún momento tuvo un valor de nueve mil millones de dólares, y prometió revolucionar la forma en que los pacientes recibían diagnósticos al reemplazar los laboratorios tradicionales con pequeñas máquinas que se podían utilizar en casa.

Sin embargo, en 2015, artículos de Wall Street Journal cuestionaron su tecnología. Con lo que quedó al descubierto que Elizabeth Holmes les mintió a los inversionistas sobre la tecnología y finanzas de su empresa para evitar la quiebra.

Holmes testificó en su propia defensa y dijo que creía que sus declaraciones eran precisas en ese momento.

