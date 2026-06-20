Incendio en hotel de lujo de República Dominicana deja una turista muerta y 1,700 evacuados

Un inmenso incendio forestal y estructural consumió parte de las instalaciones del lujoso complejo turístico Viva Wyndham Dominicus Beach, ubicado en la localidad costera de Bayahíbe, en la República Dominicana. El siniestro dejó como saldo el fallecimiento de una mujer de nacionalidad italiana y obligó a los cuerpos de emergencia a realizar la evacuación inmediata de 1,700 huéspedes y trabajadores del resort.

De acuerdo con informes de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), la víctima fatal fue una turista de 46 años, quien sufrió una crisis respiratoria severa en el área de la playa mientras colaboraba de forma voluntaria en el desalojo de las habitaciones del complejo. Asimismo, las autoridades médicas reportaron que tres personas requirieron traslado hospitalario y seis más recibieron atención en el lugar por inhalación de humo y lesiones menores.

Un mort i 1.700 turistes evacuats per un gran incendi en un resort de República Dominicana https://t.co/kBAblMaakh pic.twitter.com/175BvqWIIu — 3CatInfo (@3CatInfo) June 20, 2026

Se salió de control el incendio

Imágenes captadas por drones civiles y de rescate documentaron enormes columnas de humo negro y ráfagas de fuego destruyendo los techos de las edificaciones del hotel de lujo. Juan Manuel Méndez, director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informó que las causas específicas que originaron el fuego aún se encuentran bajo investigación técnica.

Sin embargo, los peritajes preliminares señalan que las llamas se extendieron con extrema rapidez debido a las fuertes ráfagas de viento costero y a que el diseño arquitectónico de los inmuebles empleaba hojas de palma (cana) en sus techados, un material altamente inflamable. Las autoridades confirmaron que la situación ya fue completamente controlada y los turistas afectados fueron reubicados en otros complejos hoteleros de la zona, por lo que la actividad comercial y turística regular de la región no se paralizó más.

¡Se quemaron los pasaportes de los turistas!

Ante la pérdida masiva de pertenencias y pasaportes provocada por el fuego, la embajada de Italia en la República Dominicana desplegó un operativo de asistencia urgente en la zona del siniestro para atender a 285 ciudadanos italianos que se hospedaban en el hotel o en sus inmediaciones.

Los representantes diplomáticos acudieron a los centros de salud para brindar apoyo al esposo de la mujer fallecida, al tiempo que agilizan la expedición de pasaportes de emergencia y coordinan la logística de los vuelos de retorno con las aerolíneas. La República Dominicana se mantiene como el mercado turístico más importante de la región del Caribe, registrando el ingreso de más de 5.6 millones de viajeros internacionales en lo que va del año.