FOTOS: Agricultor cosecha el elote más grande del mundo en Nayarit

El ganador fue Antonio Aquino Preciado, agricultor de #TierraBlanca #Jala, c/ una mazorca de 43 cm.

El 2° lugar fue p/ José Fredy Flores, del poblado #LaCanoa #Coapán, c/ una mazorca de 42 cm, y el 3° fue Lenni Elías Fránquez, de #ElRincón #Coapán, c/ una mazorca de 41 cm. (2/3) pic.twitter.com/qCD47yjp7P