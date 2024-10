Elton John admite que no sabe cuánto tiempo de vida le queda; este es su estado de salud

En su más reciente documental titulado “Elton John: Never Too Late”, Sir Elton John , una de las leyendas más icónicas del pop británico, comparte profundas reflexiones sobre su vida y su salud. Durante el documental, el músico de 77 años se enfrenta a una serie de emociones mientras concluye su última gira mundial, marcada por problemas de salud que han sido una constante en su vida.

En una de las escenas más conmovedoras del documental, Elton se encuentra solo en un camerino, rodeado de sus pertenencias. En ese momento, admite: “Me pregunto qué pasará con todo esto cuando termine. Este es el último momento de mi vida. No sé cuánto tiempo me queda”. Estas palabras muestran la vulnerabilidad del artista, quien reconoce que, a su edad, es inevitable pensar en la vida y la muerte. “Piensas más en eso cuando llegas a mi edad. Solo quiero estar donde quiero estar ahora”, añadió.

Elton John ha perdido varias partes de su cuerpo por problemas de salud

A lo largo de los años, Sir Elton ha superado varias complicaciones de salud , incluidas cirugías de rodilla, cadera y próstata. Durante su participación en el Festival de Cine de Nueva York, detalló de manera impactante: “No tengo amígdalas, adenoides, ni apéndice. No tengo próstata. No tengo parte de la cadera derecha, ni la rodilla izquierda, ni la rodilla derecha. De hecho, lo único que me queda es mi cadera izquierda”. Estas declaraciones subrayan el costo físico que su prolífica carrera le ha cobrado, especialmente por los extenuantes viajes.

El músico también comparte sus sentimientos sobre sus hijos, Zachary y Elijah, de 13 y 11 años, respectivamente. “Se preocupan porque saben cuántos años tengo”, confesó. Aunque sabe que no podrá estar presente para siempre, se esfuerza por aprovechar al máximo el tiempo que tiene junto a ellos.

El documental también revela que Elton sufrió una grave infección ocular el año pasado, lo que le dejó con visión limitada. A pesar de todo, Sir Elton John sigue adelante, motivado por el deseo de aprovechar al máximo cada momento de su vida.

¿Por qué Elton John tiene el título de “Sir”?

Elton John recibió el título de “Sir” al ser nombrado caballero por la reina Isabel II en 1998. Este honor se le concedió en reconocimiento a su destacada carrera musical y sus contribuciones a la cultura británica, además de su trabajo filantrópico, especialmente en la lucha contra el VIH/sida.

El título de caballero ("knighthood") es uno de los honores más altos que la monarquía británica puede otorgar. En el caso de Elton John, él ha sido una figura influyente no solo en la música, sino también en causas sociales, lo que lo hizo merecedor de este reconocimiento.