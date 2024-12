El cantante británico Elton John reveló que perdió la vista durante la presentación de una obra de teatro de Londres, Inglaterra, debido a que el artista ha sufrido de una infección ocular desde hace algunos meses.

Durante la presentación el musical The Devil Wears Prada, para la cual compuso la partitura, el intérprete de temas como Rocket Man aseguró que no pudo ver la representación, pero que pudo escucharla.

“Como algunos de ustedes saben, he tenido problemas y ahora he perdido la vista. No he podido ver la representación, pero la he disfrutado. Me cuesta verlo, pero me encanta oírlo, y esta noche ha sonado muy bien”, declaró Elton John el domingo 1 de diciembre de 2024.

El cantautor, de 77 años de edad, se tomó el tiempo de agradecer a su esposo, David Furnish, quien ha sido una “roca” de apoyo para él.

¿Qué enfermedad tiene Elton John?

En septiembre de 2024, Elton John realizó una publicación en su perfil oficial de Instagram, donde aseguró que ha estado “lidiando con una infección ocular grave”, la cual lo había dejado con una “visión limitada en un ojo”.

“Me estoy recuperando, pero es un proceso extremadamente lento y pasará algún tiempo antes de que la vista vuelva al ojo afectado”, señaló el intérprete en un comunicado publicado el 2 de septiembre de 2024.

Elton John agradeció al “excelente equipo de médicos y enfermeras” y a su familia por cuidarlo tan bien. Mencionó que pasó el verano recuperándose en casa y aseveró que estaba “optimista” por el progreso que ha logrado en su curación y recuperación hasta ahora.

¿Cuándo contrajo Elton John la infección en sus ojos?

En una entrevista reciente con la emisión Good Morning América, el artista británico aseveró que su enfermedad le afectó la capacidad para trabajar. Detalló que enfermó del ojo derecho en julio, al contagiarse de una infección en el sur de Francia.

“Puedo hacer algo como esto (una entrevista), pero entrar el estudio y grabar no sé, porque no puedo ver una letra, para empezar”, admitió.

El cantante se retiró oficialmente de las giras de conciertos en 2023, pero aceptó componer la partitura del musical The Devil Wears Prada, basada en el libro de Lauren Weisberger, que a su vez la hicieron película en 2006.