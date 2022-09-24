Cablebús CDMX, escenario para video de Elton John y Britney Spears

Elton John y Britney Spears eligieron al Cablebús de la Ciudad de México (CDMX) como uno de los escenarios para su nuevo video musical de “Hold Me Closer”, el sencillo que lanzaron en agosto de 2022.

La cuenta oficial de Twitter del Cablebús compartió un fragmento del video, el cual inicia precisamente con una toma donde se ven las cabinas de este transporte capitalino.

“Vamos a salir en el video de Elton John y Britney Spears. Hold Me Closer en la ciudad que lo tiene todo”, escribió el Cablebús.

En el video se aprecia parte de la Línea 1, que corre de Indios Verdes a Cuautepec, con sus famosas casas de colores construidas sobre un cerro.

El lanzamiento del video será el 27 de septiembre y el mismo Elton John compartió en sus redes sociales un adelanto, donde es posible observar una parte de la CDMX y las cabinas del Cablebús.

La colaboración entre Elton John y Britney Spears se anunció a finales de julio, el cantante explicó que “Hold Me Closer” es una nueva versión del sencillo “Tiny Dancer”.

Además, aseguró que estaba muy emocionado de trabajar con la “princesa del pop”, ya que esta canción le podrá dar más confianza, después de estar alejada de los escenarios y el medio artístico por varios años.

Artistas eligen al Cablebús y Metrobús para sus videos musicales

Coldplay le pidió a sus fans colaborar en el video de su canción “Humankind”, pues su intención era “enseñarle al mundo cómo el público de México es el mejor”.

Una de las escenas del clip se tomó con un dron que recorrió parte de la CDMX, muestra el Monumento a la Revolución y la estación Insurgentes del Metrobús.

“No puede ser, salimos en la portada. We love Coldplay. Hasta Coldplay ama el Metrobús”, compartió la cuenta oficial del transporte en Twitter.

Otras agrupaciones que han elegido a la CDMX como escenario son Westlife, que se apoderó del Zócalo para su video de “Fool again”; mientras que The Chemical Brothers grabó “Out of control” en Tepito.

