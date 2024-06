¿Buscas trabajo? Embajada de Canadá en México lanza vacante para recepcionistas; estos son los requisitos

¡Sí hay chamba! La Embajada de Canadá en México lanzó una oferta de trabajo para las y los mexicanos que estén interesados en desempeñarse como recepcionistas, pero ¿cuáles son los requisitos y cómo aplicar?

Para el puesto de recepcionistas, la embajada ofrece un salario de 316 mil 627 pesos al año; una de las plazas es para su sede en Guadalajara y otra en la Ciudad de México (CDMX).

Requisitos para el trabajo en la embajada de Canadá en México

¡Atención! El Gobierno de Canadá aclaró que están en busca de una persona ingeniosa para que sean el primer punto de contacto con los visitante o clientes, pero ¿qué requisitos se necesitan para el obtener el trabajo?



Vivir en México

Dominio del inglés y francés; nivel intermedio B2 o superior

Certificado de preparatorio o escuela de nivel superior

Experiencia como recepcionista o asistente ejecutiva en una organización pública y privada

o asistente ejecutiva en una organización pública y privada Conocimiento en prácticas administrativas o de oficina; incluye gestión de información, redacción de cartas o informes

Conocimiento de sistemas de software para correspondencia y base de datos como MS Office y Outloook

Además, se solicita que los postulantes cuenten con juicio y discreción, comunicación interactiva efectiva, organización y coordinación, así como buen trabajo en equipo y liderazgo horizontal.

¿Cómo aplicar para el trabajo de recepcionista en la Embajada en Canadá?

¿Te interesa? Si estás interesado o interesada en el trabajo de la Embajada de Canadá en México, la fecha límite para postularse es hasta el 12 de julio 2024 a las 23:59 horas, pero ¿cómo puedo aplicar a la vacante?

Lo único que tienes que hacer es ingresar a la página del Gobierno de Canadá, buscar la vacante como recepcionista y seleccionar la opción de “Aplicar aquí", posteriormente tendrás crear una cuenta y llenar los datos que se indiquen.

Autoridades aseguraron que se rechazarán las solicitudes que no incluyan todos los documentos solicitados, que no respondan adecuadamente a las preguntas de selección y/o que no estén completadas en la fecha límite.