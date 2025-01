¡Alerta para mexicanos en Venezuela! Embajada emite número en caso de emergencias

La Embajada de México en Venezuela ha emitido un comunicado dirigido a los ciudadanos mexicanos residentes en el país, instándolos a mantenerse atentos ante posibles emergencias. Este aviso llega en medio de las crecientes tensiones relacionadas a este viernes 10 de enero, día en el que el dictador Nicolás Maduro planea consolidar su régimen al nuevamente tomar posesión.

Número de emergencias para mexicanos en Venezuela

A través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), la representación diplomática informó que, en caso de necesitar asistencia, los mexicanos pueden comunicarse al número de emergencia: +58 412-2524675.

Este mensaje surge en un contexto de incertidumbre política y social , especialmente tras la próxima toma de posesión del dictador Nicolás Maduro, un evento que ha generado diversas reacciones a nivel internacional y local.

Recomendaciones para la comunidad mexicana en Venezuela

Ante el complejo panorama, es recomendable que los mexicanos sigan las siguientes recomendaciones:

Mantenerse informados: Revisar constantemente los canales oficiales de la Embajada en X y otras plataformas para actualizaciones. Asegurarse de contar con una línea telefónica activa para emergencias. Evitar situaciones que puedan comprometer su seguridad.

Régimen secuestra a María Corina Machado en Venezuela

La toma de posesión de Nicolás Maduro ha renovado el debate sobre la estabilidad política y económica en Venezuela, así como los señalamientos contra el régimen. Tan solo este jueves, María Corina Machado, destacada líder opositora en Venezuela, fue interceptada violentamente al concluir una marcha en contra del régimen de Nicolás Maduro, según informó el movimiento político que lidera, Vente Venezuela, a través de un mensaje en la red social X (anteriormente conocida como Twitter).

De acuerdo con Vente Venezuela, agentes gubernamentales abrieron fuego contra las motocicletas que transportaban a Machado. Posteriormente, el régimen la liberó.

“Estoy bien, estoy segura, hoy 9 de enero, salimos a la concentración maravillosa, me persiguieron, se me cayó mi cartera, la carterita azul, donde tenía mis pertenencias se me cayó en la calle, y ya estoy bien, a salvo, y Venezuela será libre”, dijo en un video que circula en redes sociales, pero la versión no se ha confirmado.

Se espera que en las próximas horas, María Corina Machado comparta su versión de los hechos en sus plataformas oficiales. Mientras tanto, mandatarios y usuarios a nivel internacional han repudiado su secuestro.