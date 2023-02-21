Embajada de EU en México busca reducir tiempos de espera para visas

Ciudad de México. La Embajada y cinco consulados de EU en México realizarán jornadas especiales de entrevistas el sábado 25 de febrero como parte de un esfuerzo por reducir los tiempos de espera para nuevos solicitantes de visas.

Este servicio extendido tendrá lugar en la Embajada de EU en la Ciudad de México así como en los consulados en Ciudad Juárez, Hermosillo, Matamoros, Monterrey y Tijuana a fin de otorgar cita a los solicitantes que requieran entrevistas en persona para obtener sus visas.

La iniciativa pretende resolver la demora en el proceso de visas causado por la pandemia.

La embajada y 5 consulados de 🇺🇸 en México realizarán jornadas especiales de entrevistas el sábado 25 de febrero como parte de un esfuerzo por reducir los tiempos de espera para nuevos solicitantes de visas. https://t.co/GZkkigB4cM — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) February 21, 2023

La Embajada de EU y los consulados han abierto más de 320 mil citas adicionales para tramitar visas B1/B2, que son las de negocios y turismo respectivamente.

Desde enero del 2023, docenas de oficiales consulares temporales de Washington D.C. y otras embajadas han llegado a México para aumentar la capacidad de procesamiento de visas, mientras que el Departamento de Estado igualmente está incrementando el número de oficiales consulares asignados permanentemente a la embajada de EU y los consulados de México.

Asimismo, el Departamento de Estado de la Unión Americana está procesando vía remota casos exentos de entrevista para solicitantes que ya contaban con visas de EU.

Dan prioridad para facilitar viajes

A medida que se han levantado las restricciones de viaje, la Embajada de EU y los consulados en México dieron prioridad a facilitar los viajes legitimos, y han adjudicado más de un millón 800 mil visas de no-inmigrante en el año 2022

De acuerdo a la Embajada estadounidense, desde noviembre de 2022 se han logrado una reducción en los tiempos de espera de hasta un 32 por ciento para programar una cita para una entrevista de visas de turista.