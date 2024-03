¡ATENCIÓN! Por fuga de reos en Haití, embajada mexicana aconseja no viajar a la isla

La tarde del domingo 3 de marzo, la embajada de México en Haití, compartió un comunicado respecto a la inseguridad que se vive en la región, por lo que solicitó a los connacionales no viajar.

De acuerdo con la embajada, la petición se da ante el “agravamiento de la situación de seguridad” en la nación haitiana que sufre por los enfrentamientos entre bandas del crimen organizado que han roto con la “paz” del país.

Embajada de México en Haití ofrece recomendaciones para connacionales

A lo largo del comunicado no sólo les pidieron a los mexicanos no viajar, también a los que se encuentran en el país les dieron unas series de recomendaciones:

a) Evitar desplazamientos no esenciales

b) Extremar precauciones y permanecer atentos a las noticias locales, así como a su entorno en todo momento

c) Procurar hacer acopio de agua, combustible, alimentos no perecederos y otros bienes de primera necesidad

d) Permanecer atentos a las recomendaciones de las autoridades y avisos de la Embajada.

⚠️ 📢 Aviso a la Comunidad Mexicana en Haití 🇭🇹



Ante la situación de inseguridad agravada en días recientes, se sugiere extremar precauciones y mantenerse alerta.



Lee nuestro comunicado completo con algunas recomendaciones de seguridad ⬇️ pic.twitter.com/d3MK7l3amP — Embamex Haití (@EmbamexHaiti) March 3, 2024

¿Cómo comunicarse con la embajada de México en Haití?

Las autoridades mexicanas compartieron los números y contactos de emergencia para todos aquellos mexicanos y mexicanas que aún no se encuentran registrados para que, en caso de algún imprevisto puedan actuar, los contactos son:



Correo electrónico a contactoembhai@sre.gob.mx

Mensaje de texto o WhatsApp al número telefónico de emergencias para personas mexicanas en Haití +509-38-49-0085.

Por otra parte, invitaron a los mexicanos a mandar su nombre completo, medios de contacto, ubicación y contactos de otro familiar.

¿Qué está pasando en Haití?

La noche del sábado 2 de marzo un grupo armado ingresó a la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe, en medio de destrozos y terror asesinaron a personas y también dejaron libres a algunos presos.

“Los bandidos han tomado al asalto la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe y han permitido la huida de un determinado número de detenidos”, dio a conocer la Embajada de Francia en aquel país del Caribe.

Lo sucedido recientemente generó que las embajadas de distintos países buscaran contactar a sus connacionales en calidad de urgencia, ya que, se desconoce al día de hoy, quienes son los reos que escaparon de prisión y su peligrosidad.