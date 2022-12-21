La mañana de este miércoles la familia del presidente destituido Pedro Castillo aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la CDMX; lo hicieron sin el embajador de México en Perú, Pablo Monroy, quien sigue en Lima y saldrá pronto de ese territorio.

En la madrugada tomaron un vuelo de la ciudad de Lima con destino a la capital mexicana. El embajador y la familia de Castillo salieron escoltados de la sede diplomática ubicada en Lima rumbo al aeropuerto.

Alrededor de las 7:40 de la mañana, el canciller Marcelo Ebrard confirmó que la familia del expresidente peruano había llegado a la CDMX, se trata de su esposa Lilia Paredes, así como sus hijos Arnold y Alondra.

El canciller @m_ebrard confirmó que la familia de Pedro Castillo ya está en la #CDMX



Reconoció al Embajador @pmonroyconesa la eficacia de sus gestiones en circunstancias complejas.



“Nuestro país ha honrado su tradición de asilo”. pic.twitter.com/TF9Sc0riUt — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 21, 2022

Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró en conferencia mañanera que no se romperán las relaciones bilaterales con Perú, a pesar de que ese gobierno declaró persona no grata al embajador Pablo Monroy.

Persona "non grata" al embajador de México en Perú

La canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi Díaz, anunció que su país, encabezado por el nuevo gobierno de la presidenta Dina Boluarte, ha declarado persona "non grata" al embajador de México en Perú, Pablo Monroy Conesa, y le dan 72 horas para que abandone el país.

"A continuación informo que el gobierno del Perú ha declarado persona no grata al embajador de México del Perú, Pablo Monroy Conesa, por las reiteradas expresiones de las más altas autoridades de ese país sobre la situación política del Perú que constituyen injerencia en nuestros asuntos internos y por lo tanto son violatorias al principio de no intervención", declaró Ana Cecilia Gervasi Díaz, Ministra de Relaciones Exteriores de Perú

El embajador mexicano fue nombrado persona no grata luego de que aceptara darle asilo a la esposa y familia del expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra detenido en una prisión de Perú por acusaciones de rebelión.

Este es el preciso momento en el que @LiliaParedesN junto a sus dos hijos abandonan el Perú como asilados políticos rumbo a #Mexico. Se van en vuelo comercial junto a ciudadanos de ese país repatriados luego de quedar varados en Cusco.@canalN_ pic.twitter.com/U669XxEij7 — Marco Calderón (@supermcalderon) December 21, 2022

Esposa de Pedro Castillo también es investigada

Lilia Paredes, esposa de Castillo, también es investigada por las autoridades de Perú presuntamente por integrar una red de lavado de dinero en la que también estaría involucrado Pedro castillo.

El expresidente del Perú, Pedro Castillo, permanecerá en prisión por 18 meses, tras ser detenido el pasado 7 de diciembre para ser investigado por rebelión por tratar de dar un golpe de Estado y cerrar el Congreso, resolvió el jueves 15 de diciembre la Corte Suprema.

El congreso de Perú aprobó el adelanto de las elecciones generales para el 2024

Con 93 votos a favor, 30 en contra y una abstención se acogió la propuesta del gobierno de Dina Boluarte para que la población acuda a las urnas en abril de 2024, con el fin de elegir a un nuevo presidente, 130 parlamentarios y cinco integrantes del parlamento andino.

Falta una segunda votación para la reforma, pero ya quedó establecido que la presidenta Boluarte se quedará al mando del ejecutivo hasta el 28 de julio de 2024.

