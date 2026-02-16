PAN exige investigar a fondo presunta emboscada contra Alessandra Rojo de la Vega

Tras las imágenes de violencia que circularon el fin de semana, el Partido Acción Nacional (PAN) anunció que no quitará el dedo del renglón. La bancada blanquiazul presentará un punto de acuerdo para exigir que la Fiscalía capitalina investigue a fondo y sin simulaciones la agresión sufrida por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega.

Durante una conferencia de prensa, originalmente convocada para presentar la campaña "Cuidemos a quien nos cuida", una legislación en favor de las madres de familia, el tema de la inseguridad y la violencia política acaparó los reflectores. Los panistas señalaron que en la Ciudad de México existe un patrón preocupante: las investigaciones se abren, pero no se profundizan.

El @AccionNacional presentará un punto de acuerdo para exigir una investigación a fondo por la agresión contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, @AlessandraRdlv



También señalaron que sigue sin esclarecerse la agresión contra Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de… pic.twitter.com/0bHXhKv06I — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 16, 2026

Así fue la agresión a Alessandra Rojo de la Vega

Para entender la exigencia, hay que recordar lo sucedido. Alessandra Rojo de la Vega fue golpeada durante un operativo para retirar comercio informal cerca del Metro San Cosme. Lo que debía ser una diligencia administrativa terminó en una batalla campal.

Miguel de Samaniego, vocero de la alcaldesa, fue tajante al describir los hechos: no fue un pleito espontáneo, sino una emboscada.

"Fueron emboscados por un grupo que presuntamente está ligado a Diana Sánchez Barrios. Hay muchísimos lesionados, heridos, personal de la alcaldía y de obras públicas; la alcaldesa tiene lesiones en la cara", denunció el portavoz. Además, el equipo de la alcaldía acusó un vacío de autoridad: aseguraron que solicitaron el apoyo del Gobierno de la Ciudad de México para el operativo, pero los refuerzos nunca llegaron, dejando a los funcionarios municipales a su suerte.

Comparan con ataque a colaboradores de Clara Brugada

El reclamo del PAN no se quedó solo en el caso de la Cuauhtémoc. Para evidenciar la falta de resultados en la justicia capitalina, recordaron que este no es el único atentado de alto perfil que sigue sin respuestas claras.

Señalaron directamente que la agresión registrada contra Ximena Guzmán y José Muñoz —secretaria particular y coordinador de asesores de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada—, tampoco se ha esclarecido. "Si no resuelven los ataques contra el propio equipo de la Jefa de Gobierno, ¿qué se puede esperar en otros casos?", fue el cuestionamiento implícito de la oposición, que teme que la carpeta de Alessandra termine, como muchas otras, archivada sin culpables.