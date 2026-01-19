Emboscada en Chihuahua: Atacan a militares en Guachochi y abandonan arsenal bélico en Guachochi

La violencia se reactivó en el corazón de la Sierra Tarahumara. Una operación para inhabilitar infraestructura del narcotráfico derivó en un intenso enfrentamiento armado entre fuerzas federales y grupos criminales en la comunidad de Los Tuceros, municipio de Guachochi, Chihuahua.

Aunque no hubo detenidos, las autoridades lograron el aseguramiento de un arsenal de guerra, incluyendo armamento antiaéreo.

Los hechos ocurrieron tras la activación de un código rojo tras el reporte de agresiones directas con armas de fuego contra personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

La trampa: Una pista clandestina y bloqueos

El origen del enfrentamiento fue un trabajo de inteligencia aérea. Helicópteros de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) detectaron desde el aire una pista de aterrizaje de reciente construcción, presuntamente utilizada por la delincuencia organizada.

Emboscada en Guachochi, Chihuahua: Ejército repele ataque y asegura arsenal bélico

Cuando el Ejército se adelantó para inhabilitar la pista, fueron recibidos a balazos. Al acudir en apoyo, elementos del Grupo de Despliegue Policial y la Guardia Nacional se toparon con un bloqueo en una brecha: una camioneta Ford Raptor estaba atravesada para impedir el paso de los refuerzos.

Metros más adelante, las fuerzas de seguridad localizaron una camioneta GMC blanca con blindaje artesanal. Fue en ese punto donde civiles armados abrieron fuego nuevamente contra los uniformados, quienes repelieron la agresión y obligaron a los atacantes a huir aprovechando el conocimiento del terreno agreste.

Aseguran arsenal "matapolicías" tras emboscada en Chihuahua

Tras controlar la zona y realizar un peinado táctico, las autoridades aseguraron un arsenal de alto poder que los criminales abandonaron en su huida:



Un fusil Barrett calibre .50 (capaz de perforar blindajes y derribar aeronaves).

(capaz de perforar blindajes y derribar aeronaves). Una ametralladora .

. Cinco armas largas (fusiles de asalto).

(fusiles de asalto). Más de 5,500 cartuchos útiles .

. 22 cargadores.

Tanto el material bélico como los vehículos (la Raptor y la GMC blindada) fueron puestos a disposición del Ministerio Público para integrar la carpeta de investigación correspondiente.