¡Caos en el Metro CDMX en pleno domingo! Retrasos en la Línea B y Línea 3; estaciones afectadas
El Metro CDMX comienza la mañana de este domingo con retrasos en la Línea B y Línea 3; usuarios piden agilizar el servicio.
¡Qué no se te haga tarde! Si vas al trabajo o a la escuela, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este domingo 17 de mayo 2026. Azteca Noticias te comparte las estaciones con retrasos.
¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 17 de mayo de 2026? Retrasos y avance de trenes este domingo
Reportan mala conducción en trenes de la Línea 8
Usuarios reportan que el conductor de la Línea 8, en dirección Garibaldi, va frenando y manejando mal; piden resolver el problema.
Se compartió información con el área operativa para verificar situación. Buen día.— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 17, 2026
Retrasos en la Línea B; piden agilizar el servicio
Usuarios reportan retrasos en la Línea B, aseguran que todos los días es lo mismo, por lo que piden agilizar el servicio en cada una de las estaciones.
Mamen ya muevanle línea b todos los pinches días lo mismo, ni en domingo nos salvamos mamen 🤬 ustedes cómo ya están trabajando 😡🤬 les vale pito los demás— Karencita Dionicio (@KarenDionicio) May 17, 2026
Retrasos en la Línea 3, ¿qué está pasando?
Usuarios reportan retrasos en la Línea 3 del Metro CDMX; hasta el momento se desconoce la razón por la que hay problemas en las estaciones.
¿Por qué la línea 3 va tan lenta?— Hugh Palacios (@HugoPal96) May 17, 2026
¡Comienza el día con normalidad!
El Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.