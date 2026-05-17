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¡Caos en el Metro CDMX en pleno domingo! Retrasos en la Línea B y Línea 3; estaciones afectadas

El Metro CDMX comienza la mañana de este domingo con retrasos en la Línea B y Línea 3; usuarios piden agilizar el servicio.

Metro CDMX HOY 17 de mayo 2026: Retrasos y avance de trenes este domingo
¿Qué pasa en el Metro CDMX este domingo?|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez

¡Qué no se te haga tarde! Si vas al trabajo o a la escuela, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este domingo 17 de mayo 2026. Azteca Noticias te comparte las estaciones con retrasos.

¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 17 de mayo de 2026? Retrasos y avance de trenes este domingo

Reportan mala conducción en trenes de la Línea 8

Usuarios reportan que el conductor de la Línea 8, en dirección Garibaldi, va frenando y manejando mal; piden resolver el problema.

Retrasos en la Línea B; piden agilizar el servicio

Usuarios reportan retrasos en la Línea B, aseguran que todos los días es lo mismo, por lo que piden agilizar el servicio en cada una de las estaciones.

Retrasos en la Línea 3, ¿qué está pasando?

Usuarios reportan retrasos en la Línea 3 del Metro CDMX; hasta el momento se desconoce la razón por la que hay problemas en las estaciones.

¡Comienza el día con normalidad!

El Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.

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