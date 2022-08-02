Emergencia de salud en California, Illinois y NY por viruela del mono

California e Illinois se unieron al estado de Nueva York para declarar emergencia de salud pública, reforzar la vacunación y contener la transmisión del virus de la viruela del mono.

Cerca de seis mil casos de la la viruela del mono.

El centro para el Control de Enfermedades y Prevención (CDC), informó que Estados Unidos es actualmente el epicentro del aumento de casos de viruela del simio propagándose a 47 de los 50 estados y Washington DC, con 5 mil 800 casos reportados en todo el país.

Joe Biden nombra a altos funcionarios para combatir el creciente brote.

El presidente Joe Biden nombró a altos funcionarios de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades para que sirvan como coordinadores de la Casa Blanca para combatir el creciente brote de la viruela del mono.

Biden anunció este martes que nombró a Robert Fenton, quien ayudó a liderar el esfuerzo de vacunación masiva de FEMA contra el COVID-19 como administrador interino de la agencia cuando Biden asumió el cargo por primera vez, como coordinador de la Casa Blanca.

El Dr. Demetre Daskalakis de los CDC fue nombrado su adjunto. Daskalakis, director de la división de prevención del VIH de la agencia y experto nacional en temas que afectan a la comunidad LGBTQ, ayudó anteriormente a liderar la respuesta al COVID-19 de la ciudad de Nueva York.

La Casa Blanca dijo que la pareja coordinaría "estrategias y operaciones para combatir el brote actual de viruela del mono, incluido el aumento equitativo de la disponibilidad de pruebas, vacunas y tratamientos".

El Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país y principal asesor científico de Biden, elogió sus nombramientos el lunes por la noche y dijo que esperaba que reforzaran la coordinación entre las diversas agencias federales involucradas en la respuesta a la viruela del mono.

Estamos lidiando con un problema realmente serio: Dr. Anthony Fauci

“Personalmente, creo que estamos lidiando con un problema realmente serio aquí”, dijo Fauci. “Hay muchas incógnitas. Se sabe mucho sobre la viruela del mono, pero todavía hay muchas incógnitas."

Los científicos dicen que, a diferencia de las campañas para detener el COVID-19, las vacunas masivas contra la viruela del mono no serán necesarias. Piensan que el uso específico de las dosis disponibles, junto con otras medidas, podría detener las epidemias en expansión que la Organización Mundial de la Salud designó recientemente como una emergencia sanitaria mundial.

Cómo se contagia el virus

El virus de la viruela del mono se propaga a través del contacto prolongado y cercano de piel con piel, incluidos los abrazos, las caricias y los besos, así como al compartir ropa de cama, toallas y ropa.

Las personas que se han enfermado hasta ahora han sido principalmente hombres que tienen sexo con hombres. Pero los funcionarios de salud enfatizan que el virus puede infectar a cualquiera.

El virus puede causar fiebre, dolores corporales, escalofríos, fatiga y protuberancias parecidas a granos en muchas partes del cuerpo.

