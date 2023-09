¡No caigas! Así es la nueva estafa para robar fotos y videos íntimos de celulares

¡No caigas! La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) activó una alerta cibernética tras identificar una nueva forma de robar datos, fotografías y hasta videos íntimos de los celulares; la estafa afecta principalmente a víctimas de violencia sexual y digital.

La corporación explicó que encontró páginas que suplantan la identidad de instituciones o asociaciones que proporcionan apoyo a mujeres. Este hecho, que constituye un delito, tiene como único fin cometer fraude o engañar a otros, valiéndose de logos, nombres y sitios web falsos.

Así es como roban datos, fotografías y videos íntimos de celulares

La SSC explicó que, el modo de operar de estos cibercriminales, inicia engañando a las personas que buscan ayuda. Una vez que logran su cometido, se ponen en contacto con las víctimas para recopilar sus datos, solicitar dinero, recargas telefónicas, transferencias bancarias e incluso las fotografías y vídeos.

En todos los casos, la promesa es que lograrán bajarlos de la red o plataforma en la que fueron difundidas. Sin embargo, esta tarea no es algo que pueda hacer una persona por su cuenta, según explican los motores de búsqueda más conocidos de internet.

“La mayoría de las imágenes que aparecen en los resultados de la Búsqueda de Google provienen de sitios web que no pertenecen a Google, por lo que no podemos quitarlas de la Web. Por ese motivo, primero debes intentar comunicarte con el propietario del sitio para pedirle que quite la imagen”, explica una de las empresas al respecto.

¿Cómo evitar que te roben datos y videos del celular?

La Policía Cibernética exhortó a la población evitar caer en este tipo de fraudes y atender las siguientes recomendaciones: