Así fue como Emma Coronel cambió su cuerpo con cirugías por ‘El Chapo’ Guzmán

A unas semanas de su liberación, Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, contó en una entrevista para una revista de moda internacional cómo cambió a partir de que conoció al que fue líder del Cártel de Sinaloa.

Durante la entrevista, ella y otros familiares recordaron la transición que sufrió Coronel para llegar a cumplir los estándares de su esposo, desde sus 18 años.

¿Cómo se conocieron Emma Coronel y "El Chapo"?

Alfonso López, primo de Emma, contó cómo fue el primer encuentro entre la pareja durante la Feria del Café y la Guayaba, en el pueblo de Canelas. Durante las celebraciones una joven Coronel participó en el concurso de belleza.

A pesar de que las otras concursantes eran bonitas, según su primo, “El Chapo” habría ayudado a que Emma se coronara reina del festival, pues obtuvo 800 votos, es decir la mitad de votos.

Además, la recuerda usando su vestido amarillo, ojos pintados de negro y pelorizado.

"El Chapo" esperó a que Emma Coronel cumpliera 18 años

En ese encuentro Emma Coronel era menor de edad, pero eso no fue impedimento para que al cumplir 18 años, “El Chapo” regresó para casarse con ella en una ceremonia pequeña en su pueblo natal, en la que usó un vestido con incrustaciones de diamantes. Debido a que ya era un personaje conocido en el mundo criminal, tuvieron que esconderse en El Carrizo, Sinaloa.

De acuerdo con el testimonio, luego de la boda (que duró 3 días) Emma permaneció en una casa a la espera de que su esposo la visitara, pues se presumía que tenía varias amantes.

¿Qué cirugías tiene Emma Coronel?

Por esos años, Emma Coronel cambió su apariencia física y su forma de ser, pues Alfonso López asegura que quería complacer al entonces líder del Cártel de Sinaloa. Poco quedó de la adolescente delgada, pues las modificaciones se hicieron visibles.

En poco tiempo se convirtió en una mujer con muchas curvas, lo cual logró gracias a cirugías plásticas en el rostro, glúteos y senos. Los cambios también se vieron en su forma de vestir, la cual se adaptó a los gustos de Guzmán Loera.