Feminicidas la conocían: Fernanda luchó para ser contadora por la UNAM y la mataron en Edomex

Dos años después la justicia llegó para una familia el Estado de México (Edomex). El 7 de junio de 2024, una pareja mató a Fernanda Salomé, pero dos hermanos fueron cómplices del crimen y ambos feminicidas fueron sentenciados.

La víctima fue privada de la vida en una casa ubicada en el en el municipio de Valle de Chalco. El caso llegó a la Fiscalía General de Justicia del Edomex y tras un proceso penal, dos sujetos fueron declarados culpables por esta muerte.

Fernanda Salomé estudió en la UNAM para ser contadora

Fernanda Salomé buscó destacar profesionalmente y estudió hasta ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Ahí cursó la Licenciatura en Contaduría y a sus 30 años logró titularse hasta ser aquella licenciada que sus seres queridos y ella anhelaban, pero la tragedia enlutó su hogar.

De acuerdo con los registros escolares ante la Secretaría de Educación Pública (SEP), consultados por Azteca Noticias, Fernanda Salomé pudo titularse el 25 de noviembre de 2016.

La cédula profesional le fue expedida el 5 de julio de 2022, pero dos años después, un hombre y una mujer la mataron con ayuda de dos hombres: José Guadalupe Mario Ruíz Rodríguez y Abraham Ruíz Rodríguez

Hermanos fueron cómplices en feminicidio de joven en Edomex

El 7 de junio de 2024, la universitaria se encontraba dentro de su domicilio, ubicado en Valle de Chalco Solidaridad.

Una pareja formada por un hombre y una mujer entraron a la casa para agredirla y Fernanda Salomé murió consecuencia de un traumatismo craneoencefálico.

Las investigaciones revelaron que los asesinos pudieron entrar gracias a que Abraham Ruíz Rodríguez los dejó pasar, pues de antemano sabía de la llegada e intenciones de la pareja.

La participación de los agresores fue concertada por José Guadalupe Mario Ruíz Rodríguez, quien momentos antes habló por teléfono con el sujeto, a quien ordenó agredir a Fernanda.

Feminicidas de Fernanda Salomé en Chalco eran sus familiares

José Guadalupe Mario Ruíz Rodríguez y Abraham Ruíz Rodríguez, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía del Edomex, eran familiares de la víctima.

Ambos fueron puestos a disposición de un juez e ingresados al Centro Penitenciario y de Readaptación Social de la zona, donde fueron vinculados a proceso.

Los dos fueron declarados culpables delito de feminicidio y se les dictó una sentencia de 40 años de prisión para cada uno de ellos y la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

