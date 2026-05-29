Balacera acaba en persecución en Iztapalapa: les disparan en la cara y mueren

La violencia azotó el oriente de la Ciudad de México (CDMX) en la alcaldía Iztapalapa donde esta tarde se registró una fuerte balacera que terminó en una perscecución hoy.

Los disparos ocurrieron en las calles Antonio Estévez y Exploradores de Ejército de Oriente, en la colonia Ejército de Oriente, situación que dejó dos personas sin vida.

Pelea acaba en balacera en Iztapalapa

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se habrían dado luego de una pelea entre varias personas que minutos después se convirtió en balacera.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) iniciaron una persecución y despliegue operativo para detener a los presuntos responsables de disparar esta tarde en calles de la colonia Ejército de Oriente.

🚨 Un enfrentamiento en calles de la colonia Ejército de Oriente en @Alc_Iztapalapa terminó con escenas de caos y movilización policiaca.



Los primeros reportes señalan que todo inició como una riña que escaló hasta convertirse en un tiroteo.



La zona fue acordonada mientras… pic.twitter.com/3lbFB4bfFQ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 29, 2026

La policía capitalina dio a conocer que detuvo a seis presuntos responsables de estos hechos, además de asegurar un vehículo y armas de fuego.

Servicios forenses y periciales de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX laboraron en el sitio para recabar los inicios balísticos y levantar el cuerpo de las dos víctimas.

Se desara persecución para atrapar a responsables de disparar

Policías en campo fueron informados, a través de la frecuencia de radio, por los operadores del Centro de Comando y Control (C2) Oriente, de un reporte de disparos.

Al llegar, observaron a dos jóvenes con lesiones por disparos de arma de fuego en el rostro, por lo que solicitaron los servicios de emergencias.

Paramédicos que acudieron al apoyo diagnosticaron a las personas de 18 y 17 años de edad, sin signos vitales, por lo que se acordonó el sitio y se informó a las autoridades ministeriales para los peritajes correspondientes.

Monitoristas del C2 Oriente suguieron en tiempo real un vehículo blanco sin placas de circulación, en el que uno de los probables responsables huyó, por lo que se inició una persecución y lo detuvieron.

Cómplices de armar balacera en Iztapalapa huyeron a puesto de cervezas

Los otros sujetos probablemente relacionados se encontraban en un local de venta de bebidas alcohólicas.

En el establecimiento fueron detenidos cinco hombres más a quienes les realizaron una revisión preventiva, tras la cual les aseguraron dos armas de fuego cortas y 24 cartuchos útiles.

Los detenidos de 40, 37, 36, 35, 31 y 26 años de edad fueron presentados, junto con lo asegurado, el vehículo y una motocicleta, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones del caso.

