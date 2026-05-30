Reportan entrega de uno más de Rocha Moya a EU: cae exjefe de la Policía de Investigación

Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de Sinaloa, acusado por Estados Unidos de presuntos nexos con el crimen organizado, junto con Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia.

El Departaento de Justicia de Estados Unidos informó el 29 de abril de 2026 que el exmando esrtá acusado de conspiración y posesión de armas, cargos por los que podría alcanzar de 40 años de prisión a cadena perpetua.

Otro que no le hizo caso a las advertencias del Palacio. Marco Antonio Almanza, jefe de investigación de la Fiscalía de Sinaloa, se entregó en la garita de Otay. Ya se lo llevaron a Brooklyn. El próximo lunes el general Mérida comparecerá en la corte de NYC. — Javier Alatorre (@Javier_Alatorre) May 30, 2026

Suman tres exfuncionarios del gobierno de Rocha Moya que se entregaron en EU

Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios mexicanos, fueron acusados ​​de narcotráfico y delitos relacionados con armas.

Marco Antonio Almanza Avilés, de 54 años, al parcer se entregó en la garita de Otay y fuye llevado Brooklyn para enfrentar la justicia en manos del gobierno de Donald Trump.

Los acusados presuntamente conspiraron con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa para importar droga a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.

Los otros exservidores públicos que ya se entregaron son Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa

¿Quiénes son todos los funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa acusados por EU?

La acusación de Estados Unidos incluyó a otros personajes clave del gobierno de Sinaloa que estuvieron en la administración del morenista Rocha Moya. Se trata de:



Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán (con licencia)

Enrique Inzunza Cázares, senador de Morena (pidió licencia)

Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de Sinaloa (con licencia)

Marco Antonio Almanza Avilés (Exjefe de la Policía de Investigación)

Alberto Jorge Contreras Núñez (Exjefe de la Policía de Investigación)

José Antonio Dionisio Hipólito (Exsubdirector de la Policía Estatal)

Juan Valenzuela Millán, alias "Juanito" (Comandante de la Policía Municipal de Culiacán, acusado también por el secuestro y muerte de un informante de la DEA).

Rocha Moya solo compareció ante FGR, pero no ha sido detenido

Rocha Moya pidió licencia al cargo el 1 de mayo pasado y desde ese entonces se desconoce dónde se encuentra y no existe una orden de aprehensión formal contra él a pesar de la acusación tran grave de Estados Unidos.

El último registro que se tuvo del morenista fue a través de X, donde publicó que se presentó a comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR), pero solo lo hizo en calidad de testigo.

Rocha Moya ganó presuntamente con ayuda de Los Chapitos, quienes se encargaron de secuestrar e intimidat a sus rivales.

Antes y después de ser gobernador, supuestamente se reunió con ellos, les prometió protegerlos y permitió operaran con impunidad en Sinaloa

Crisis en Sinaloa: acusaciones de EU sacuden al gobierno de Rubén Rocha Moya

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