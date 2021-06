Emma Coronel podría declararse culpable de ayudar a “El Chapo” Guzmán

Emma Coronel Aispuro, esposa del narcotraficante mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, podría declararse culpable de cargos federales como ayudarlo a administrar el imperio de las drogas y a escapar de prisión, de acuerdo con una publicación del diario The New York Times.

La publicación de The New York Times menciona que Emma Coronel comparecerá este jueves en el Tribunal Federal de Distrito en Washington, donde podría declararse culpable.

Cuando Emma Coronel fue detenida se especuló sobre si “buscaría ofrecer al gobierno información sobre los aliados, parientes y socios comerciales de su esposo a cambio de una sentencia más leve. Pero su acuerdo de culpabilidad con los fiscales en Washington no le exige que coopere con las autoridades estadounidenses”, dice el texto de The New York Times que recopila el testimonio de una persona cercana al caso.

Emma Coronel ayudó a escapar a “El Chapo” Guzmán

El diario agrega que es inusual que las autoridades persigan a las esposas de los capos de la droga, pero el caso de Emma Coronel fue atípico.

“Los fiscales en el juicio de su esposo ofrecieron pruebas sustanciales de que ella, como muchas de sus amantes, estaba profundamente involucrada en su actividad criminal, y a menudo lo ayudaba a enviar mensajes a su propio padre, Inés Coronel Barreras, quien se desempeñó como uno de los principales lugartenientes de Guzmán, antes de su arresto en México en 2013”, indica el The New York Times.

Emma Coronel también es acusada de ser parte fundamental para ayudar a “El Chapo” Guzmán a escapar de la prisión de alta seguridad del Altiplano, cerca de Toluca, Estado de México, en 2015.

“Los fiscales dicen que la señora Aispuro, usando sus privilegios de visita, actuó como emisaria entre su esposo y un equipo de conspiradores, incluido su propio hermano, que planeó la fuga construyendo un túnel de casi una milla de largo en la ducha de su celda”, dice el texto.

En 2016, después de que “El Chapo” Guzmán fue capturado y regresado al Altiplano, Emma Coronel trató de ayudarlo a escapar nuevamente, tramando un complot para sobornar al principal funcionario penitenciario de México, según el testimonio en el juicio.

“Sin embargo, antes de que el plan pudiera llevarse a cabo, Guzmán fue extraditado a Estados Unidos”, añade.

Caso de Emma Coronel y “El Chapo” Guzmán

Emma Coronel fue detenida en febrero de este año en el Aeropuerto Internacional de Dulles, cerca de Washington, luego de que estuvo bajo investigación cerca de dos años por parte de agentes de Estados Unidos.

“El Chapo” Guzmán fue condenado en 2019 en un juicio federal en Brooklyn, a cadena perpetua que cumple en una prisión en Colorado, considerada la más segura de Estados Unidos.

