“Me arrepiento, pido disculpas": Emma Coronel ante juez de EU

Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, ofreció disculpas y se dijo arrepentida de los cargos que le atribuyen ante un juez de la Corte de Distrito de Columbia, Estados Unidos (EU) durante la audiencia en la que se le dictará su sentencia por cargos relacionados con tráfico de drogas y lavado de dinero.

La esposa del ex líder del Cártel de Sinaloa expuso ante el juez Rudolph Contreras que se siente arrepentida y justifica por qué se declaró culpable de los cargos que le atribuyen.

“Con todo respeto me dirijo a usted señor juez. Quiero expresar mi más sincero arrepentimiento por todo lo que he causado... Hoy me duele mucho el sufrimiento que he causado a mi familia, al estar en esta situación, mis padres me enseñaron el respeto... Por eso decidí declararme culpable... y por eso estoy aquí pidiendo disculpas”, declaró Emma Coronel ante el juez

Coronel Aispuro aseguró que “esos son los valores que quiero enseñarle a mis hijas… ellas ya estaban creciendo sin uno de sus papás”.

Emma Coronel se declaró culpable

El 22 de febrero de 2021, Emma Coronel Aispuro fue detenida en el Aeropuerto Internacional Dulles en Virginia, Estados Unidos.

De acuerdo con documentos judiciales de Estados Unidos, Coronel Aispuro está acusada de participar en una conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana para su importación a Estados Unidos.

Emma Coronel, de 32 años, se declaró culpable el 10 de junio pasado, de tres cargos de conspiración para distribuir drogas, conspiración para blanquear dinero y de participar en tratos financieros con el cártel de la droga de Sinaloa.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad con los fiscales, Emma Coronel admitió haber actuado como mensajera entre El Chapo y otros miembros del cártel de Sinaloa mientras estaba recluido en la prisión del Altiplano, tras su detención en 2014.

El Chapo utilizó esas comunicaciones para planear su fuga en 2015 de la cárcel, a través de un túnel subterráneo que conducía a la ducha de su celda.

El capo fue recapturado en enero de 2016 y extraditado un año después a Estados Unidos; fue declarado culpable en febrero de 2019 de tráfico de drogas, conspiración, secuestro, asesinato y otros cargos, y posteriormente condenado a cadena perpetua.