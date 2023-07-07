Un emoji de pulgar arriba le costó 62,000 dólares a un agricultor canadiense

Chris Achter, un agricultor canadiense, ha sido condenado a pagar más de 82.000 dólares canadienses (cerca de 62,000 dólares estadounidenses) por concepto de daños y perjuicios debido a que un juez resolvió que una emoji de pulgar arriba es suficiente para aceptar las condiciones de un contrato.

Chris Achter, propietario de una empresa agrícola en Swift Current, provincia de Saskatchewan, había enviado un emoji de pulgar arriba en respuesta a una fotografía de un contrato de compra de lino que le había enviado un comprador de cereales en 2021. Meses después, cuando llegó el momento de la entrega, el comprador -que llevaba varios años haciendo negocios con Achter- no aceptó recibir el lino.

A Canadian farmer owes $82,000 for breach of contract after using a “thumbs-up” emoji in a text https://t.co/shHFI2BlHB — CNN (@CNN) July 7, 2023

Emoji de pulgar arriba significa aprobación

Esto inició una disputa que llevó a una intensa búsqueda de casos en Israel, el Estado de Nueva York y algunos tribunales de Canadá para desentrañar qué significa un emoji con esa imagen, según la sentencia judicial de junio que apareció en los medios locales esta semana.

El comprador, South West Terminal, alegó que el emoji de pulgar arriba implicaba la aceptación de los términos contractuales, mientras que Achter dijo que lo utilizó sólo para indicar que había recibido el contrato, pero no para dar la aprobación al acuerdo. "No tuve tiempo de revisar el contrato de lino y simplemente quería indicar que sí había recibido su mensaje de texto", declaró.

En un juicio, el juez T.J. Keene afirmó: "Estoy convencido, según el equilibrio de probabilidades, de que Chris Achter dio el visto bueno o aprobó el contrato igual que había hecho antes, salvo que esta vez utilizó un emoji de pulgar arriba". "En mi opinión, el requisito de la firma se cumplió con el emoji del pulgar arriba originado por Chris y su teléfono móvil único", sentenció Keene.

