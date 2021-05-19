Con emojis, Israel demuestra cuántos misiles ha lanzado Hamas

A través de su cuenta oficial de Twitter, Israel recibió fuertes críticas, luego de que difundiera miles de emojis de cohetes o misiles cada uno de los cuales, según explicaron, simbolizaba un cohete lanzado por el movimiento Hamas hacia su territorio.

En su cuenta oficial de Twitter y Facebook, Israel ilustró con emojis la cantidad de misiles que la organización palestina Hamas ha disparado contra su territorio, en un contexto en el que las tensiones crecen y han ocurrido ataques y respuestas entre las milicias israelíes y palestinas, dejando ya más de 200 muertos, cientos de heridos y miles de refugiados.

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¿Cuántos misiles ha lanzado Hamás contra Israel?

En total, Israel publicó 12 tuits y tres mil 168 emojis de cohetes.

"Solo para darles a todos un poco de perspectiva, esta es la cantidad total de cohetes disparados contra civiles israelíes. Cada uno de estos cohetes está destinado a matar", escribieron en una publicación de seguimiento y en otra agregaron: "No se equivoquen. Cada cohete tiene una dirección. ¿Qué haría si esa dirección fuera suya?".

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Israel también reconoció que una gran cantidad de misiles lanzados por Hamas ha sido interceptada por el “Domo de Hierro o Cúpula de Hierro, sistema móvil de defensa aérea diseñado para interceptar y destruir cohetes de corto alcance y proyectiles artilleros lanzados desde una distancia de 4 a 70 kilómetros.

Aunque algunos usuarios retuitearon estas publicaciones y mostraron su apoyo a Israel, otros respondieron pidiendo a la cuenta que hiciera tuits similares, pero con emojis que reflejaran la destrucción y las muertes que los israelíes ocasionaron en la Franja de Gaza con sus misiles.

"Hice un tuit con la cantidad de niños que ustedes mataron", "Este es el número total de niños palestinos muertos por el bombardeo israelí de Gaza en la última semana: 58", subrayó el activista Usama Khilji.

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This is the total number of Palestinian children killed by Israeli bombing of Gaza just in the past week: 58. 💔 — Usama Khilji (@UsamaKhilji) May 17, 2021

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