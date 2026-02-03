VIDEO: ¡Le ‘echan montón’! Empleadas logran evitar robo en supermercado de Puebla; la mujer fue detenida

¿Las chicas súper poderosas? Una mujer fue sometida por varias empleadas de un supermercado en la Calzada Zaragoza, Puebla , tras ser descubierta mientras presuntamente robaba algunos artículos ; la mujer aseguraba estar embarazada.

"Está embarazada dice (...) Pero embarazada de cosas, tiene la panza llena de productos", dijo una de las trabajadoras del establecimiento.

A través de redes sociales, se difundió el video del momento exacto en el que el grupo de trabajadoras logran detener a la supuesta delincuente.

"Estoy embarazada": Así fue el caótico robo frustrado en supermercado de Puebla

En el video se puede ver como al menos cuatro empleadas logran capturar a una mujer, que entre jaloneos y empujones, les asegura que está embarazada; sin embargo, las empleadas no le creyeron.

Después de algunos empujones más, logran arrinconar a la supuesta delincuente contra una máquina de juguetes. Ahí, llegaron otras dos trabajadoras para poder revisar a la mujer.

Al comenzar a revisarla, lograron darse cuenta que la delincuente realmente NO estaba embarazada, sino eran diversos productos de este supermercado poblano.

En el video se puede escuchar como es que una persona asegura que otros delincuentes también fueron detenidos en la parte de afuera del lugar; sin embargo, no sé sabe si la mujer iba con ellos.

"Y a otros los están madreando allá afuera", exclamó una trabajadora, mientras grababa la entrada del establecimiento.

¿Qué pasó con la mujer tras ser detenida en Puebla?

La mujer fue llevada al Ministerio Público para que se determiné su situación jurídica.

Por el momento, ni el supermercado de Puebla y las autoridades han dado una declaración respecto al tema de la supuesta fardera, así como el de los otros delincuentes, por lo que se desconoce su situación legal.

Usuarios en redes sociales celebran la valentía de las empleadas

El video de la captura se hizo viral en redes sociales, impactando a miles de usuarios, que felicitaron a las empleadas por la valentía que tuvieron al detener a esta mujer que llevaba algunos productos.

"Muy bien por las empleadas. Chiquitas pero fueres", comentó una persona en la publicación de las redes de Fuerza Informativa Azteca.