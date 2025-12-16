Con la llegada de diciembre, las compras de Navidad están a la vuelta, pero también los delincuentes aprovechan esta temporada para delinquir a través del robo hormiga en comercios de la Ciudad de México (CDMX). Aquí algunos tips para proteger tu negocio.

En diversos establecimientos, ya sea en centros comerciales o locales de la calle, se han registrado casos de esta forma de robar, pero ¿cómo evitar ser víctima de los amantes de lo ajeno en época navideña? Las autoridades explican cómo cuidarte de los ladrones.

¿Qué es el robo hormiga? Comercios y puestos en CDMX, los afectados

El robo hormiga es una forma de sustraer mercancía sin pagar de algún establecimiento, tiendas de autoservicio y comercios, un modus operandi que es cometido por todo tipo de personas.

Un informe de la Fiscalía General del Estado de Jalisco, donde también se registra este tipo de robo—al igual que en otros estados—indica que incluso en el robo hormiga participan menores de edad. Esta modalidad se comete por subsistencia de la persona o por bandas bien organizadas, explica la Fiscalía.

El robo hormiga se comete en tiendas de supermercado, departamentales y de conveniencia, lo que afecta a empresas, donde las personas toman mercancía sin pagar, la esconden en su ropa o entre varios cómplices, distribuyen en cantidades mínimas ciertos productos, también conocida como farderos .

Modus operandi de los ladrones

Se presentan en lugares concurridos, fuera del alcance del personal o de las cámaras



Buscan lugares con poca iluminación



Se manejan en equipo de dos personas, aun con niños que sirven de factor de distracción



Utilizan bolsas doble fondo, chalecos, sombrillas, carriolas de bebes, etc.



Pueden montar escenas bien estudiadas para lograr la distracción del personal



Pueden tratar de cambiar artículos viejos o usados por nuevos o mercancía sin ticket

Recomendaciones para proteger tu negocio del robo hormiga en CDMX

Ante esta amenaza a los comercios, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX emitió algunas recomendaciones para los dueños de comercios debido a estos hurtos que parecen ser menores, pero que impactan en los ingresos de los trabajadores.

La institución hizo un llamado a propietarios, administradores y encargados de establecimientos mercantiles para implementar medidas de prevención para proteger al personal, clientes y mercancía durante este periodo de alta afluencia.

Recomendaciones para reforzar la seguridad ante el robo hormiga:

Mantener accesos, pasillos y áreas de caja despejados e iluminados



Verificar el correcto funcionamiento de cámaras de videovigilancia, alarmas y botones de pánico



Controlar el ingreso a bodegas y áreas restringidas



Evitar acumular dinero en caja



Realizar cortes y depósitos parciales con rutas y horarios variables



Revisar billetes con pluma detectora o luz ultravioleta, y evitar contar efectivo frente al público



Mantener inventarios actualizados y el área de venta ordenada



Capacitar al personal para identificar conductas inusuales y aplicar claves internas de alerta



Dar seguimiento discreto a personas o grupos que merodeen sin intención de compra



Verificar la identidad de proveedores



Recibir mercancía en zonas iluminadas

La SSC de CDMX indicó que para prevenir el robo hormiga, y siempre y cuando el giro lo permita:

Solicitar a los clientes ingresar sin mochilas grandes o bolsas opacas



Mantener estantes y pasillos organizados para facilitar la detección de anomalías

¡Cuidado! Robo hormiga deja pérdidas de 160 mil mdp en México

¿Dónde denunciar el robo hormiga en comercios en CDMX?

La SSC y la Policía Bancaria e Industrial (PBI) señalaron que ante cualquier emergencia, situación inusual o llamada sospechosa, se puede pedir a través de la aplicación Mi Policía

O bien, llamando al número 911, al 089, en la Unidad de Contacto del Secretario, al 55 5208 9898, o a través de las redes sociales oficiales @SSC_CDMX, @UCS_GCDMX y @OVIALCDMX.

