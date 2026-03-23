Señalamientos contra Jesús Ramírez Cuevas apuntan a recursos ilícitos y empresas fantasma

El libro de Julio Scherer Ibarra y Jorge Fernández Menéndez pone nuevamente en el centro de la polémica a Jesús Ramírez Cuevas, al señalar que habría facilitado el acceso a Palacio Nacional de Sergio Carmona, conocido como “el rey del huachicol”.

Sin embargo, el documento y diversas investigaciones citadas apuntan a que el contrabando de combustible no sería la única fuente de recursos irregulares. De acuerdo con la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Ramírez Cuevas habría recibido financiamiento de distintas fuentes, incluyendo actores internacionales y recursos de procedencia ilícita.

Uso de empresas fantasma y recursos bajo investigación

Las acusaciones también señalan el uso de empresas fantasma como parte de un esquema de financiamiento. En ese contexto, Leonardo Núñez explicó que el exvocero “ha tratado de deslindarse” de una empresa con la que previamente se habrían firmado contratos.

La organización documentó que en 2016, en Tabasco, Morena habría contratado a la empresa Benefak S.A. de C.V. para imprimir el diario Regeneración, órgano de difusión del movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador y dirigido en ese momento por Ramírez Cuevas.

Aunque inicialmente se negó cualquier vínculo, en 2018 el propio funcionario difundió en redes sociales documentos para sostener la legalidad de la operación. No obstante, el Servicio de Administración Tributaria inició investigaciones ese mismo año y, en 2020, confirmó que se trataba de una empresa fantasma.

Señalan presunta red de financiamiento internacional

Además del ámbito nacional, las acusaciones refieren presuntos vínculos con actores extranjeros. Según el material, Ramírez Cuevas habría recibido recursos de políticos y gobiernos de otros países.

En ese contexto, se menciona al fundador del partido español Podemos, Pablo Iglesias, quien habría financiado ilegalmente a Morena con el objetivo de fortalecer la presencia del movimiento en redes sociales a nivel nacional e internacional.

Acusaciones sobre propaganda y control de medios públicos: Lo que envuelve a Jesús Ramírez Cuevas

Otro de los puntos señalados tiene que ver con la difusión de propaganda. De acuerdo con lo referido, el diario The New York Times alertó en noviembre pasado sobre la presencia de influencia rusa en México.

En esa línea, se responsabiliza al titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Jenaro Villamil, de promover contenidos afines al movimiento, en coordinación con el grupo cercano a Ramírez Cuevas.

Según estas versiones, ambos tendrían injerencia en medios públicos federales y estatales, los cuales han sido utilizados para difundir propaganda y descalificar voces críticas.

Pese a las distintas acusaciones, testimonios y documentos referidos en el material, Ramírez Cuevas ha rechazado los señalamientos en distintos momentos.