Le dan vuelta a la hoja: Cierran caso de Pío López Obrador

“…Se confirma la resolución impugnada…”. Así, prácticamente en automático, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cerró el caso de Pío López Obrador, el hermano del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Con esta decisión, se pone el último capítulo a un escándalo que comenzó en 2020, cuando se difundieron videos donde Pío López Obrador recibía dinero en efectivo en al menos dos ocasiones de un funcionario de Chiapas.

¿Qué decían los videos de Pío López Obrador y cómo respondió AMLO?

El tema estalló en plena presidencia y fue el propio López Obrador quien habló del caso. “…En el otro caso, en el de mi hermano con David León, son aportaciones para fortalecer el movimiento en momentos en que la gente era la que apoyaba...”.

Desde entonces, se aseguró que el dinero era para apoyar al movimiento político de Morena. La oposición denunció que podría tratarse de financiamiento ilegal con recursos prohibidos, además de un posible desvío de dinero público para beneficiar al partido.

Sin embargo, tras años de investigaciones, las autoridades no encontraron pruebas: “No se demostraron aportaciones prohibidas, transferencias indebidas…”.

El Instituto Nacional Electoral (INE) llevó el caso durante cinco años, pero no logró acreditar irregularidades. Incluso, la Fiscalía General de la República ya había desestimado los videos bajo el argumento de que fueron editados.

Este miércoles, el Tribunal Electoral confirmó la decisión del INE y dio el carpetazo final al caso. A pesar de los señalamientos y la polémica, la resolución concluye que no hubo delito comprobado.

Oposición acusa impunidad tras el cierre del caso de Pío López Obrador

La resolución no cayó nada bien en la oposición. El diputado Federico Döring, quien impulsó la denuncia, lanzó fuertes críticas. “Hay impunidad total. Lo mismo que pasa con el huachicol fiscal, con la narcopolitica, con las narconóminas del Mencho con todo lo que tiene que ver con delitos electorales y Morena queda impune en esta país...”.

Para él, la exoneración representa un “monumento a la impunidad”.