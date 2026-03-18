Senado dividido ante Plan B, “no le conviene al país": Melgar
Senado debate Plan “B” de reforma electoral. Partidos expresan desacuerdos sobre adelantar revocación de mandato. Se espera discusión la próxima semana.
El Senado se encuentra en medio de un acalorado debate sobre el Plan “B” de la reforma electoral. La controversia gira en torno a la revocación de mandato.
Luego del fracaso de Pablo Gómez y Jesús Ramírez Cuevas como principales impulsores de la fallida reforma electoral, este fue presentado en el Senado el llamado Plan “B”, un documento que ya fue turnado a comisiones y que contempla cuatro reformas a la Constitución.
PVEM en desacuerdo por adelantar la revocación de mandato
En el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no están convencidos de adelantar la revocación de mandato y empatarlo con el proceso electoral del próximo año.
“Esto, claramente van a ser dados cargados y eso creo que no le conviene al país, creo que hay que ser muy cuidadosos y yo en lo personal estoy ponderando, pensando, considerando mi voto”, declaró el senador por el Verde Luis Armando Melgar.
Otros de esa misma bancada ya están listos para entregar su voto a favor, pero con reservas: “No, nos vamos a amedrentar ni intimidar ya en muchas ocasiones hemos enfrentado esas situaciones”, dijo Manuel Velasco, coord. Senadores PVEM.
En el PRI anunciaron que rechazaran la reforma y aunque estan en desacuerdo con meterle mano a la revocación de mandato es algo que no les asusta.
“Llevar al gobierno de la República a la boleta electoral en 2027 para generar la mayor inequidad, la mayor intromisión del gobierno. Pero al final del día yo creo que no lo van a hacer porque saben que, si lo hacen, pues el pueblo de México les va a dar un rechazo total, es asustar con el petate del muerto”, dijo Alejandro Moreno, senador PRI.
En el PAN también desafiaron a Morena por su intención de adelantar la revocación de mandato: “Quiere la presidenta estar en las boletas en el 2027, adelante. Acción Nacional ni se asusta, ni se angustia. Solo les queremos decir, nosotros vamos a proponer también que si se puede revocar para la presidencia de la República se incluyan a los gobernadores. ¿Cómo le caería eso a Morena?”, dijo Jorge Romero, presidente Nacional PAN.
Morena se resiste a ponerle candados sólidos al dinero del crimen organizado
“Un peso que reciba un partido político del crimen organizado que pierda el registro. Y Morena no lo quiere aceptar por una razón muy sencilla, porque tienen vínculos, porque tienen una alianza con los narcotraficantes y porque reciben apoyo y dinero del crimen organizado”, djo Ricardo Anaya, coor. Senadores PAN.
Se espera que la reforma sea discutida y en su caso aprobada antes de la Semana Santa según el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier.