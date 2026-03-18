Senado dividido ante Plan B, “no le conviene al país": Melgar

El Senado se encuentra en medio de un acalorado debate sobre el Plan “B” de la reforma electoral. La controversia gira en torno a la revocación de mandato.

Luego del fracaso de Pablo Gómez y Jesús Ramírez Cuevas como principales impulsores de la fallida reforma electoral, este fue presentado en el Senado el llamado Plan “B”, un documento que ya fue turnado a comisiones y que contempla cuatro reformas a la Constitución.

PVEM en desacuerdo por adelantar la revocación de mandato

En el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no están convencidos de adelantar la revocación de mandato y empatarlo con el proceso electoral del próximo año.

“Esto, claramente van a ser dados cargados y eso creo que no le conviene al país, creo que hay que ser muy cuidadosos y yo en lo personal estoy ponderando, pensando, considerando mi voto”, declaró el senador por el Verde Luis Armando Melgar.

Otros de esa misma bancada ya están listos para entregar su voto a favor, pero con reservas: “No, nos vamos a amedrentar ni intimidar ya en muchas ocasiones hemos enfrentado esas situaciones”, dijo Manuel Velasco, coord. Senadores PVEM.

En el PRI anunciaron que rechazaran la reforma y aunque estan en desacuerdo con meterle mano a la revocación de mandato es algo que no les asusta.

“Llevar al gobierno de la República a la boleta electoral en 2027 para generar la mayor inequidad, la mayor intromisión del gobierno. Pero al final del día yo creo que no lo van a hacer porque saben que, si lo hacen, pues el pueblo de México les va a dar un rechazo total, es asustar con el petate del muerto”, dijo Alejandro Moreno, senador PRI.

En el PAN también desafiaron a Morena por su intención de adelantar la revocación de mandato: “Quiere la presidenta estar en las boletas en el 2027, adelante. Acción Nacional ni se asusta, ni se angustia. Solo les queremos decir, nosotros vamos a proponer también que si se puede revocar para la presidencia de la República se incluyan a los gobernadores. ¿Cómo le caería eso a Morena?”, dijo Jorge Romero, presidente Nacional PAN.

Morena se resiste a ponerle candados sólidos al dinero del crimen organizado

“Un peso que reciba un partido político del crimen organizado que pierda el registro. Y Morena no lo quiere aceptar por una razón muy sencilla, porque tienen vínculos, porque tienen una alianza con los narcotraficantes y porque reciben apoyo y dinero del crimen organizado”, djo Ricardo Anaya, coor. Senadores PAN.

Se espera que la reforma sea discutida y en su caso aprobada antes de la Semana Santa según el coordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier.