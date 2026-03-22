Ponerle freno al totalitarismo y combatir la inseguridad: Partido Somos México tiene su primer Consejo Nacional

La organización política Somos México celebró su primera sesión del Consejo Consultivo Nacional con el objetivo claro de desterrar las viejas prácticas de los partidos políticos y dar voz y fuerza a los ciudadanos. Estos ciudadanos cuestionaron la autoridad y propusieron soluciones concretas.

Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de Somos México, lideró el evento realizado el 21 de marzo de 2026 y enfatizó la necesidad de innovación, ya que el naciente partido político no debe repetir los errores de los partidos políticos existentes. “Si terminamos siendo un partido tradicional, no habremos logrado nada, no mereceríamos nacer, no merecemos estar en el espacio público”, consideró.

José Woldenberg critica concentración de poder en el régimen actual

En tanto que José Woldenberg, expresidente del Instituto Federal Electoral (IFE), propuso frenar el totalitarismo y evitar concentrar el poder en una sola caja, como ocurrió con el régimen actual. Woldenberg cuestionó abiertamente los últimos gobiernos sucesivos.

José Woldenberg afirmó: “Los dos sucesivos últimos gobiernos no aprecian, así lo han demostrado, lo que se construyó en términos democráticos. Para ellos, “la República” no supone división de poderes, no supone tampoco división de facultades de manera vertical”.

Expertos exigen combatir delincuencia rompiendo complicidades políticas

Mientras que Guillermo Valdés, especialista en seguridad nacional, coincidió en que la delincuencia y la inseguridad no se frenan con el reparto de “migajas” empaquetadas como programas sociales. Los asistentes se comprometieron a romper complicidades que laceraron a México.

“Confundir la política social con la política de seguridad es un error, eso no soluciona nada de eso, o sea el reparto de dinero a los viejitos y a los jóvenes no impide que los jóvenes se afilien a las organizaciones criminales”. Valdés insistió en acabar con las organizaciones criminales y sus redes de protección política y policial. Este enfoque primordial busca soluciones reales contra la violencia.

El movimiento Somos México se consolida sin definirse de izquierda ni derecha, sino de derechos. En esta primera etapa, afilió a 349 mil personas, demostrando un respaldo ciudadano masivo que transforma el panorama político mexicano.

