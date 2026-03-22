¡Puertas abiertas en el PAN! Lanzan plan para que ciudadanos sean candidatos

La Alameda Sur de la Ciudad de México se llenó de banderas azules este sábado, pero el mensaje que lanzó la dirigencia del PAN no fue solo para su militancia de siempre. Jorge Romero, presidente nacional del partido, presentó el “Plan de Acción por México”, una estrategia que busca sacudirse el polvo de las viejas estructuras y, al menos en el papel, entregarle las llaves de las candidaturas a ciudadanos que tengan ganas de participar.

La apuesta es arriesgada: abrir el 100% de los espacios a gente de a pie, sin necesidad de tener una credencial de militante o años de cargar pegamento para posters.

Candidaturas para los ciudadanos, no para los líderes

Desde el templete en la Ciudad de México, Jorge Romero fue muy claro al decir que se acabaron los tiempos en que las candidaturas se guardaban para los “jefes” del partido. El mensaje principal del evento fue que, si un panista con años de trayectoria quiere ser candidato, tendrá que ganarse su lugar compitiendo contra los vecinos y líderes sociales de su comunidad.

La idea es que el PAN deje de ser un club privado y se convierta en una herramienta para quienes no están conformes con la situación actual del país.

El fin del “cuento” de la transformación

El discurso de Romero no se guardó nada. Al presentar el plan, hizo un llamado a los “mexicanos de bien” que, según sus palabras, ya no se creen el relato oficial de la administración federal. El líder panista calificó la narrativa gubernamental como una “farsa barata” y aseguró que el Plan de Acción por México es la respuesta real para quienes buscan un rumbo distinto.

El objetivo es agrupar a todas esas voces críticas que hoy se sienten huérfanas de representación política.

. @AccionNacional presentó su “Plan de Acción por México” 🇲🇽



Anunció que el 100% de sus candidaturas estarán abiertas a la ciudadanía, con registros sencillos y evaluación de perfiles.



La apuesta: que sean los propios ciudadanos quienes elijan a sus candidatos.



La información… pic.twitter.com/OUTfqTJTN6 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 22, 2026

¿Cómo registrarse para las candidaturas del PAN? Todo será por una App

Para los que creen que el proceso será un lío de trámites, el PAN asegura que será mucho más sencillo de lo que parece. El primer paso es descargar la aplicación oficial del partido. Los interesados solo necesitan su credencial de elector vigente y registrar sus datos para entrar en la base de datos de aspirantes.

Con esto, el partido busca modernizar su forma de reclutar perfiles y evitar que los filtros tradicionales de los comités locales bloqueen a gente con buenas ideas pero sin contactos en la política.

Medición real: ganará quien la gente quiera

Una vez registrados en la App, los perfiles pasarán por un esquema de evaluación y medición de reconocimiento. Jorge Romero explicó que no habrá dedazos: si dos o más personas aspiran al mismo cargo, se harán encuestas para ver quién es la figura más reconocida y querida por los ciudadanos.

“Si acabas siendo el más reconocido, entonces vas a ser nuestro candidato”, prometió el dirigente. Este proceso de selección de perfiles comenzará en breve y se espera que para el próximo verano ya estén definidas las caras que representarán al partido.

Un proceso que termina en el verano

El reloj ya empezó a correr para este Plan de Acción. El partido tiene la meta de concluir con la selección de sus futuras candidatas y candidatos antes del próximo verani. Con este movimiento, Acción Nacional intenta adelantarse a sus competidores y mostrar una cara más ciudadana, tratando de convencer a los votantes de que esta vez están dispuestos a escuchar a la gente antes que a sus propios intereses de grupo.