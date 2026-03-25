A punto de vencerse el plazo: el estancamiento del caso Hernán Bermúdez Requena

Se venció el plazo de Fiscalía de Tabasco para presentar pruebas contra uno de los más grandes criminales, protegido por el gobierno de López Obrador: Hernán Bermúdez Requena

Han pasado cinco años desde que se reveló que era líder de “La Barredora” y la Fiscalía quiere dos semanas más. Cinco años del escandaloso encubrimiento institucional de un criminal dedicado al narcotráfico, el robo de combustible y el cobro de piso.

Un criminal que además despachaba con gran cinismo desde la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco.

“Yo no tengo detectado que haya cárteles” Así contestaba Hernán Bermúdez

“Yo no tengo detectado que haya cárteles que estén operando, porque yo estuve en la Fiscalía y no se tiene detectado que haya delincuencia a manera de cárteles” eran sus respuestas contundentes de Hernán “N”.

Pero ese sujeto era parte de un cártel, 30 informes de inteligencia militar documentaron que Bermúdez Requena era líder de un grupo criminal llamado “La Barredora”.

Después de una serie de reacomodos, el Cártel Jalisco Nueva Generación se asoció con Bermúdez Requena, y la seguridad quedó en manos del crimen.

“Vemos el tema del huachicol ¿se ha disminuido? El huachicol se ha atacado, es una lucha constante de todos los días como la prevención y es un delito del orden federal que creo que también ahí se está haciendo el trabajo importante”, respuestas hasta cínicas, se podría decir.

Informes de inteligencia militar ya lo señalaban pero nadie hizo nada

Los informes de inteligencia militar señalan que Bermúdez Requena puso a sus lugartenientes en puestos de alto rango de las policías estatal y de investigación.

Se asoció con líderes criminales conocidos como “El Coco” y “El Pelon de Playas”, que presuntamente dio la orden de matar a un delincuente apodado “Kalimba”, quien filtraba información de operativos de fuerzas federales. Parece imposible que su jefe y amigo, Adán Augusto López, no lo supiera.

Tres años sin justicia mientras “La Barredora” avanzaba

Lo peor es que pasaron tres largos años entre las primeras informaciones de la Sedena y que el caso se volviera público. Además, pudo pasar mucho más tiempo e incluso quizá nunca se hubiera sabido.

Solo se supo por un colectivo internacional de hackers que hizo una filtración masiva de información “Guacamaya leaks” reveló que en tiempo de Augusto López en Tabasco un funcionario de su gobierno era el jefe criminal.

Aun así, cinco meses después, AMLO nombró a Augusto López, Secretario de gobernación y trato de desacreditar los guacamaya links.