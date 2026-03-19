“No al partido único": El PT lanza ultimátum contra la Reforma Electoral de Morena, entrevista exclusiva

En una reveladora entrevista concedida a Ricardo Raphael en el programa “A Ras de Tierra” de ADN40, el legislador y dirigente del Partido del Trabajo (PT), Benjamín Robles Montoya, lanzó una advertencia que sacude la unidad de la coalición oficialista. A pesar de reiterar su lealtad a la presidenta Claudia Sheinbaum, el PT marcó una línea roja frente a las “letras chiquitas” del Plan B electoral, denunciando que el diseño actual de la reforma encamina al país hacia un peligroso sistema de partido único.

El PT marca distancia: Benjamín Robles advierte riesgos de "partido único" en el Plan B electoral



El legislador y comisionado político nacional del PT, @BenjaminRoblesM, expresó serias preocupaciones sobre la "letra pequeña" del nuevo Plan B electoral.



El punto de mayor… pic.twitter.com/Pjojvn5z1I — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 19, 2026

El “efecto arrastre": El cálculo detrás del 2027

La principal manzana de la discordia es la fecha del ejercicio de revocación. El PT sostiene que realizarlo el mismo día de la elección constitucional de 2027 sesgaría los resultados debido a la alta popularidad de la mandataria. El legislador advirtió que esta medida parece diseñada para que Morena capitalice la imagen presidencial en las urnas, donde se jugarán 17 gubernaturas, 30 capitales y el Congreso Federal.

“Si ella de una u otra forma será parte de este 2027, pues es evidente que se sesgaría. Por eso planteamos que no sea el día de la elección”, afirmó Robles. La propuesta del PT es clara: si el ejercicio debe ser en 2027, que se realice en agosto; si se prefiere en junio, que se mueva hasta el 2028, separándolo por completo del proceso intermedio.

Elección judicial: Una complejidad logística y democrática

Otro punto crítico es la simultaneidad de la elección de jueces y magistrados con los cargos populares. Robles Montoya alertó sobre la confusión que esto generaría en el electorado, dado que los distritos electorales no coinciden con los judiciales. El PT ha sugerido formalmente mover la elección del Poder Judicial al 2028 para garantizar una preparación adecuada y no saturar un proceso que ya contempla casi 14 mil cargos en disputa.

“Es muy complicado, no solo para el ciudadano que acude a votar, sino para todo lo que hay que preparar”, señaló el legislador, subrayando que incluso entre aliados existe un debate intenso sobre la viabilidad de este “mundo” de elecciones concurrentes.

La advertencia contra el “Partido Único”

El tono de la entrevista escaló cuando se tocó el tema de la regresión democrática. Robles Montoya, alineado con voces como Reginaldo Sandoval y Alberto Anaya, aseguró que el PT no cederá ante intentos de reconstruir un sistema de partido único. El legislador recordó que al país le costó décadas alcanzar la pluralidad actual y que su partido está dispuesto a votar en contra de sus aliados si no se respetan las ideologías minoritarias.

“No podemos aceptar regresiones democráticas... no estamos dispuestos a ceder tan fácilmente. Si no logramos convencer a nadie, nos sentiremos en el derecho de votar conforme nuestra conciencia”, sentenció, dejando la puerta abierta a un voto diferenciado que podría romper la mayoría calificada en temas electorales.