Operó frente autoridades fiscales: mujer lideró red de huachicol fiscal por más de 3 mil mdp

Siempre estuvo frente a sus narices: una mujer operó durante los últimos siete años una red de huachicol fiscal a unos cuantos metros de las oficinas regionales del SAT en Tlalnepantla y defraudó al fisco con más de tres mil millones de pesos.

Huchicol frente a las oficinas del SAT

“Estamos revelando el caso de Julia Mendoza Cruz, que es una mujer que fue identificada como una presunta contrabandista de combustible que operó justamente en las narices de las oficinas del SAT”, dijo Valeria Durán, de Mexicanos Contra la Corrupción.

En esta pequeña puerta negra, ahora aparentemente abandonada, aun se puede ver el nombre de Julia Mendoza Cruz.

Aquí opero discretamente en el sexenio pasado, nadie la molesto. Aun hay un timbre y una grabadora para dejar el mensaje, preguntamos por ella, pero no obtuvimos respuesta.

Sus vecinos aun la recuerdan: “Tócale, ya tiene rato que no la veo, ya tiene como dos tres años”.

De acuerdo a una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción, desde el 2024 ya había sido señalada como facturera, pero fue hasta el 11 de febrero pasado que el SAT la señala de defraudación fiscal.

Transacciones con compañías texanas

Esta mujer participó en más de dos transacciones con compañías texanas para introducir millones de litros de diésel, aceites y químicos.

“Estas factureras que nosotros habíamos detectado desde 2024, habían recurrido a una compleja operación para clonar los pedimentos legales de importación y de esa forma habían logrado introducir volúmenes mayores de los que se les habían autorizado”, dijo Valeria Durán, de Mexicanos Contra la Corrupción.

Desde esta pequeña puerta negra, ubicada casi en la esquina de la avenida Mariano Escobedo, Julia Mendoza emitió cientos de facturas que respaldaron sus operaciones de importación de diésel y químicos, justo enfrente de las autoridades fiscales a las que defraudó por más de tres mil millones de pesos.

Aún se desconoce su paradero o si le abrieron ya una carpeta de investigación. Así el nivel de combate al huachicol fiscal en nuestro país.