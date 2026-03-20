Operativo en Sinaloa: lo que sí pasó y lo que no sobre “La Mayiza”

Las piezas del operativo contra el grupo criminal conocido como “La Mayiza” comienzan a aclararse. Luego de versiones cruzadas, el gobierno federal confirmó qué ocurrió realmente durante las acciones en Sinaloa, donde hubo enfrentamientos, detenidos y una fuerte movilización de fuerzas de seguridad.

Uno de los puntos que más generó confusión fue la supuesta detención de Mónica Zambada, hija de Ismael El Mayo Zambada.

¿Detuvieron a Mónica Zambada durante el operativo en Sinaloa?

No. De acuerdo con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, la mujer nunca fue detenida. Lo que sí ocurrió es que fue retenida momentáneamente durante el cateo a un inmueble en la sindicatura de El Salado, como parte de un protocolo de seguridad.

Según explicó el funcionario, esta medida se tomó para proteger tanto a los elementos de seguridad como a las personas que se encontraban en el lugar, incluyendo a una menor de edad. Es decir, no hubo arresto formal ni se le vinculó directamente con delitos en ese momento.

¿Mónica Zambada tiene antecedentes o investigaciones?

Aunque no cuenta con órdenes de aprehensión en México ni en Estados Unidos, su nombre sí ha aparecido en investigaciones. Mónica Zambada fue incluida en 2007 en la llamada lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos bajo la Ley Kingpin, un mecanismo administrativo que señala a personas por presuntas operaciones financieras ilícitas.

Sin embargo, autoridades aclararon que esa designación no derivó en una orden de captura en su contra en más de dos décadas.

¿Quién fue detenido en el operativo contra La Mayiza?

En el mismo inmueble cateado, autoridades confirmaron la detención de Omar Osvaldo Torres. Esta persona sí cuenta con una orden de aprehensión en San Diego, California, en Estados Unidos, lo que lo convierte en uno de los objetivos relevantes del operativo.

El operativo no estuvo exento de violencia. En la sindicatura de Quilá, en Sinaloa, elementos de la Marina se enfrentaron con presuntos integrantes del crimen organizado. El saldo fue de 11 presuntos delincuentes muertos.

Más tarde, autoridades informaron que ya se habían identificado a nueve de ellos, entre los que se encontraba un menor de edad de 16 años, lo que añade un componente aún más delicado al caso.

En un ataque registrado en la misma zona, pero en otro punto cercano, cuatro elementos de fuerzas federales resultaron heridos. Aunque no se detalló la gravedad de las lesiones, se confirmó que fueron atendidos tras el enfrentamiento.

¿Qué sigue tras el operativo contra La Mayiza?

Hasta ahora, las autoridades continúan integrando información sobre lo ocurrido. La prioridad es esclarecer los hechos, confirmar identidades y dar seguimiento a los detenidos.

También se espera mayor coordinación con autoridades de Estados Unidos, especialmente por los vínculos que algunos de los implicados podrían tener con investigaciones en ese país.