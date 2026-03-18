Video del momento del incendio en Dos Bocas revela “otros datos”

Las imágenes del incendio en Refinería Olmeca Dos Bocas muestran algo más que un fuego menor. Lejos de tratarse solo de fuego en una barda, como se ha manejado oficialmente, en el lugar se observa combustible esparcido en la calle, lo que habría intensificado el siniestro.

El gobierno ha hablado de “aguas aceitosas”, pero en los hechos, se trataba de material inflamable que terminó extendiéndose y provocando una tragedia. El fuego avanzó rápidamente, evidenciando la cantidad de combustible que fue arrastrado por el agua desde la refinería.

¿Cómo ocurrió la tragedia y quiénes fueron las víctimas?

El incendio comenzó justo cuando un vehículo pasaba por la zona. En él viajaban cuatro trabajadores de la empresa “Grupo SIPSSA”, subcontratada para labores de seguridad en la refinería. También murió una trabajadora de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien se encontraba en el lugar. En total, cinco personas perdieron la vida.

El caso de la trabajadora ha causado especial impacto: dejó a un hijo huérfano y, según se reporta, su esposo había fallecido recientemente.

Contexto: qué dice Pemex sobre el incendio en Dos Bocas

El 17 de marzo, Pemex informó que el incendio ocurrió en las inmediaciones de la refinería y dejó cinco personas fallecidas. Cuatro de ellas viajaban en un automóvil cuando fueron alcanzadas por el fuego en una vialidad cercana al complejo.

La empresa explicó que el siniestro se originó por el desbordamiento de “aguas aceitosas”, presuntamente causado por lluvias. También aseguró que, no hubo daños en la infraestructura de la refinería, la operación continúa con normalidad, el incidente ocurrió fuera de las instalaciones principales y que el fuego ya fue controlado. Además, indicó que no existe riesgo adicional para la población ni para el personal.

Más allá de la versión oficial, señalan posibles fallas en la seguridad de una obra clave del gobierno. El hecho de que el combustible haya llegado a una vialidad y terminara provocando muertes ha generado cuestionamientos. Sobre todo porque la tragedia ocurrió fuera de las instalaciones, pero con materiales provenientes de la refinería.