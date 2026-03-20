Pío López Obrador, los videos y la duda que no se apaga aunque den carpetazo

El caso de Pío López Obrador sigue generando dudas aunque las autoridades concluyeron que no cometió delitos, los videos donde aparece recibiendo dinero en efectivo y las propias declaraciones oficiales siguen generando preguntas.

El propio Pío ha insistido en su inocencia, asegurando que en al menos tres ocasiones instancias federales determinaron que no incurrió en faltas administrativas ni penales. Sin embargo, el debate no se ha cerrado.

¿Qué muestran los videos de Pío López Obrador?

Las grabaciones difundidas en 2020 muestran a Pío López Obrador recibiendo paquetes de dinero en efectivo de David León. Aunque él nunca negó ser la persona que aparece en los videos, sí ha sostenido que estos no prueban ningún delito.

El caso tomó mayor relevancia cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció públicamente que ese dinero correspondía a “aportaciones” para fortalecer un movimiento político en sus inicios.

¿Era financiamiento ilegal o aportaciones ciudadanas el dinero que recibió Pío López Obrador?

Según López Obrador, se trataba de contribuciones de simpatizantes en una etapa previa a la formalización del partido Morena. Sin embargo, las críticas apuntan a que ese tipo de recursos, al manejarse en efectivo y sin registro, podrían constituir financiamiento irregular. El problema es que no hay claridad total sobre el origen ni el destino de ese dinero.

El Instituto Nacional Electoral (INE) intentó indagar si esos recursos se usaron con fines electorales. Consejeras como Dania Ravel señalaron que hubo obstáculos para obtener información, incluso por parte de autoridades judiciales.

Por su parte, Carla Humphrey explicó que no existían registros contables que permitieran rastrear el dinero dentro de Morena. En pocas palabras, no hubo evidencia suficiente para probar que esos recursos ingresaron formalmente al partido o que se usaron en campañas.

¿Por qué la Fiscalía desechó los videos de Pío López Obrador como prueba?

La investigación también pasó por la Fiscalía de Delitos Electorales, encabezada en ese momento por José Agustín Ortiz Pinchetti. Ahí se determinó que los videos no eran una prueba válida, presuntamente por estar editados, lo que debilitó el caso. Sin pruebas contundentes y sin rastro del dinero, el expediente terminó por cerrarse.

El resultado final fue la exoneración. Las autoridades concluyeron que no había elementos suficientes para acreditar un delito. Esto se debió a falta de registros contables del dinero, imposibilidad de comprobar su uso electoral, invalidación de los videos como prueba y falta de órdenes de aprehensión o cargos formales.

Legalmente, el caso está cerrado. Pero en lo político y social, sigue generando debate. Para algunos, la exoneración de Pío López Obrador confirma que no hubo delito. Para otros, deja dudas sobre el manejo de recursos en efectivo y la transparencia en el financiamiento político.