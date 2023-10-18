¡Puras trabas! Emprendedores se enfrentan a trámites absurdos en México

Miles de emprendedores jamás imaginaron que el camino para abrir su propio negocio estaría lleno de distintos obstáculos debido a todos los trámites que exigen las autoridades de México, lo que ha provocado que no puedan comenzar con sus actividades, pero ¿Cómo les afecta?

Algunos emprendedores aseguran que para poder comenzar a operar, tiene que repartir su tiempo entre emprender, así como lidiar con la burocracia y las regulaciones que año con año les cuestan alrededor de 238 mil millones de pesos.

“Durante los primero 6 meses prácticamente tuve que estar leyendo 3 veces a la semana a hacer trámites”, explicó una emprendedora para Fuerza Informativa Azteca.

Emprendedores se sienten asfixiados ante tantos obstáculos

¿No hay final feliz? A pesar de que el camino para poder comenzar un negocio puede tardar hasta más de un año, cuando las y los emprendedores creen estar cerca del final y lograr operar sin problemas, llegan los inspectores.

“No tengo la cantidad exacta pero te puedo decir que con más de 20 personas diferentes tuve que hacer trato, en seis meses y no era de vernos una sola vez (…) Era algo cotidiano”, compartió Cynthia Gabriela, un emprendedora para Fuerza Informativa Azteca.

Las y los miles de emprendedores aseguran sentirse asfixiados ante tantas trabas por parte de las autoridades de nuestro país, asegurando que algunos negocios no pueden hacer todas las cosas pues se requiere mucho esfuerzo y algo de dinero.

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Emprendedores dividen su tiempo entre los trámites y su negocio

De acuerdo con algunos emprendedores los distintos permisos que piden las autoridades de México para poder iniciar un negocio, pueden tardar hasta un años, por lo que muchos de ellos se arriesgan a operar, esperando a que no lleguen los inspectores y clausuren sus negocios.

“Te piden por decir hasta el permiso de la banqueta, el local cómo está pintado, qué tiene la fachada, todo eso son cosas como que muy ilógicas”, expresó Jun Osorio, un pequeño comerciante.

